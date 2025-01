Tutto pronto per il ritorno in tv di Belen Rodriguez; la conduttrice, proprio con il nuovo anno e a partire da oggi 1 gennaio 2025 si cimenterà come padrona di casa di un nuovo programma su Real Time: ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’. Insomma, se lontana dalle telecamere finisce sempre per essere la protagonista, figuriamoci ora che tornerà finalmente ad avere un posto dominante sul piccolo schermo. In vista del nuovo progetto televisivo la curiosità è in fermento e, come spesso accade, i più curiosi vanno oltre ciò che riguarda prettamente l’argomento in questione. La bellezza della showgirl argentina è una sorta di must per gli italiani e non solo e, a tal proposito, non manca chi è attento ai cambiamenti e si interroga sugli eventuali o presunti interventi di chirurgia estetica di Belen Rodriguez e su com’è cambiata tra ieri e oggi.

Un piccolo indizio sugli interventi di chirurgia estetica di Belen Rodriguez nel corso del tempo è stato offerto da lei in persona in un recente intervento a Le Iene. Osservata una sua foto di parecchi anni fa – come racconta Leggo – aveva infatti commentato: “Qui avevo 19 anni, credo una delle prime sfilate, ma la domanda che mi pongo è: ‘perchè ti sei rifatta le tette?’, erano già belle…”. Quindi, non c’è dubbio che la conduttrice abbia deciso di ricorrere ad un ritocchino per migliorare il seno che in realtà, a suo dire, andava già bene prima.

Belen Rodriguez: “Quando si tratta di ritocchi di chirurgia estetica tante persone hanno paura…

Ma com’è cambiata Belen Rodriguez tra ieri e oggi e quali sono gli altri interventi di chirurgia estetica ai quali è ricorsa? In tal senso si può prendere spunto dalle ‘indagini’ di Striscia la Notizia grazie al noto e irriverente format ‘Fatti e rifatti’. Il tg satirico ha proposto in passato un focus sugli eventuali ritocchini scelti dalla conduttrice e, tra ipotesi e cambiamenti evidenti, scopriamo com’è cambiata la showgirl argentina nel corso del tempo.

Secondo il tg satirico, Belen Rodriguez sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica per ritoccare il naso e renderlo più lineare; così come spiccherebbe il ricorso al filler per rendere le labbra più voluminose. Nulla da dire invece sul viso dove non è possibile evincere eventuali ritocchi a zigomi e contorno. Sul tema, in ogni caso, Belen Rodriguez non ha nulla da nascondere, anzi. Lei stessa ha più volte parlato degli interventi di chirurgia estetica sottolineando sia la sua gestione oculata e non ossessiva ma soprattutto come tale espediente sia tutt’altro che un tabù. “Sono una che ne fa uso, ma mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono: ‘No, non ne hai bisogno’. Quando si parla di ritocchi tante persone hanno paura di parlarne, non deve diventrare un ossessione”.

