Belen Rodriguez commossa per mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo: “40 anni…”/ Interviene Mara Venier

Belen Rodriguez entusiasta per i suoi genitori Gustavo e Veronica Cozzani: “40 anni insieme”

Dopo essere stata al centro del gossip per mesi prima per le sue confessioni su tradimenti e mancanze di rispetto da parte di Stefano De Martino e poi con la minaccia di vedersela in Tribunale con l’altro suo ex, Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è volata in Argentina per respirare l’aria della sua terra insieme alla sua famiglia, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo. E proprio oggi, 7 gennaio 2024, ricorre un anniversario molto importante per la coppia: festeggiano 40 anni di matrimonio.

La mamma di Belen Rodriguez Veronica Cozzani, infatti, oggi sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato una tenera foto di quattro decenni fa del giorno del suo matrimonio con Gustavo Rodriguez. La giovanissima coppia è all’altare con al fianco una cara amica della donna che le ha fatto da testimone. Dello scatto colpiscono due aspetti: Veronica e Gustavo sono giovanissimi, hanno infatti rispettivamente solo 20 e 23 anni come conferma la didascalia che accompagna la foto e sono identici ai figli Belen e Jeremias. La showgirl argentina ha ripostato la foto della madre delle storie con un eloquente e breve commento: “40 anni insieme”

Belen Rodriguez e la dedica per l’anniversario di nozze di mamma e papà: spicca il commento di Mara Venier

Belen Rodriguez in moltissime interviste ha sempre dichiarato di sognare un amore come quello dei suoi genitori Veronica e Gustavo. I due stanno insieme da quarant’anni, hanno una bellissima famiglia formata da tre figli Belen, Jeremias e Cecilia e due nipoti, Santiago e Luna Marì ed appaiono dopo quarant’anni di matrimonio ancora innamorati ed affiatati. Il post social di Veronica Cozzani in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti positivi tra i quali spuntano anche quelli di volti noti.

A fare gli auguri di buon anniversario è intervenuta anche Mara Venier. Belen Rodriguez nelle scorse settimane, infatti, aveva scelto proprio il salotto di Domenica In per rivelato i numerosi tradimenti da parte di Stefano De Martino, ha commentato: “Belli bellissimi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️” Mentre hanno commentato con un cuore altre conduttrici Rai come Roberta Morise. Nelle scorse ore, invece, la showgirl si è immortalata sui social a spalare fango dopo le forti piogge che hanno colpito l’Argentina in queste ore.













