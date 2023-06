Belen Rodriguez, corsa a cavallo con Sebastian/ Teneri abbracci con l’amico dopo…

Belen Rodriguez al torneo di polo Golden Cup

Conclusa la stagione televisiva, Belen Rodriguez ha l’occasione per partecipare a vari eventi prima di concedersi una vacanza in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì e della famiglia. Come racconta il settimanale Gente nel numero in edicola, così, la showgirl argentina ha partecipato al torneo di polo Golden Cup al Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese sfoggiando a cavallo tutta la sua bellezza ed eleganza. In compagnia dell’amico Sebastian, la showgirl argentina si è concessa una passeggiata a cavallo presenziando l’evento.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Mamma Veronica fa chiarezza

Al termine della corsa a cavallo “felicissima, ha abbracciato l’amico con trasporto, appena prima di dedicarsi, scatenandosi, a cena e dopocena previsti a per l’evento”, scrive Gente. Serena e rilassata, così, come mostrano le foto di Gente che potete vedere cliccando qui, Belen ha abbracciato amichevolmente l’amico.

Belen Rodriguez, la dedica alla figlia Luna Marì/ "La bambina più bella che ho visto"

Belen Rodriguez: crisi smentita con Stefano De Martino

Per Belen Rodriguez sta, così, per iniziare una nuova stagione estiva che, probabilmente, trascorrerà ancora presso l’Isola di Albarella, diventata la sa meta preferita. La showgirl ha trascorso l’estate ad Albarella anche lo scorso anno evitando, così, di trascorrere parte dell’estate a Ibiza come era solita fare qualche tempo fa. Con lei ci sarà anche Stefano De Martino con cui le voci di crisi sono state smentite.

Oltre al commento social di mamma Veronica Cozzani che, con un cuore rosso ha lasciato intendere che va tutto bene tra la figlia e il conduttore napoletano, quest’ultimo è stato immortalato con la fede al dito. La storia della coppia che fa sognare i fan da più di dieci anni, dunque, continua.

Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Belen Rodriguez:"Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA