Belen Rodriguez dopo esibizione con i coltelli/ “Farò così con Stefano De Martino”

BELEN RODRIGUEZ E LA BATTUTA A STEFANO DE MARTINO

Belen Rodriguez tira in ballo Stefano De Martino a Tu sì que vales 2019. Dopo l’esibizione dei Deadly Games nella finale di oggi, sabato 14 dicembre 2019, la showgirl argentina ha fatto una battuta rivolta al compagno. Guardando Alfredo e Anna, che hanno messo in mostra l’arte del lancio dei coltelli, Belen ha fatto una riflessione ironica sulla sua vita coniugale col bel ballerino e conduttore. Ha fatto infatti sapere che, una volta tornata a casa, potrebbe finire allo stesso modo. «Questa è la fine che farò con Stefano». E poi ha lanciato un monito al marito: «Ci penserò anche io a casa. Stai attento Stefano». L’esibizione dei Deadly Games ha colpito la showgirl: la coppia, marito e moglie, avevano già incantato il pubblico di America’s Got Talent. Oggi invece, oltre a colpire i giudici, hanno spiazzato Belen Rodriguez, che ha tirato fuori una simpatica battuta che ha divertito anche i telespettatori. Ma visto che l’esibizione della coppia si fondava molto sulla fiducia, visto che il marito ha eseguito il numero bendato, c’è allora da pensare che il feeling tra Belen e Stefano sia forte proprio come lasciano intendere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA