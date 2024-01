Belen Rodriguez, duro sfogo sui social: “Come faccio sbaglio”/ “Il mio corpo mi ha chiesto non combattere”

Belen Rodriguez affida ai social un durissimo sfogo: “Il mio corpo mi ha chiesto di non combattere”

Belen Rodriguez è sempre stata al centro dell’attenzione, showgirl amata o invidiata da molti che ha sta attraversando un periodo complicato prima con la separazione con Stefano De Martino, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, e poi con Antonino Spinalbese che l’ha accusata di non fargli vedere la figlia Luna Marì. Belen ha anche attraversato un periodo di depressione ed in molte interviste ha dichiarato che l’allora fidanzato De Martino non le è stato adeguatamente vicino. Adesso si trova in Argentina con i figli e la sua famiglia e proprio in queste ha affidato ad Instagram un durissimo sfogo sui pregiudizi che spesso subiscono le donne e di cui ne è spesso vittima.

Belen Rodriguez è sbottata: “IL MIO CORPO MI HA CHIESTO DI NON COMBATTERE. Intanto è una causa persa. Quando nasci donna. Non vincerai mai contro lui. Contro “il pregiudizio” Lui è un maschio, hai già perso.” E subito dopo ha iniziato ad elencare tutte le contraddizioni di cui le donne sono vittime. Vengono giudicate sia che lavorino sia se non lo fanno, se diventano madri o se non vogliono figli, se si truccano troppo o troppo poco, se si vestono troppo o troppo. “Se stai zitta sei una sottomessa. Se dai voce alla tua vita “NON SEI UNA TIPA SERIA”, sei anche poco elegante, poco raffinata, sboccata, volgare, stronza eppure scema!” ha continuato Belen.

Belen Rodriguez: “Come faccio sbaglio”, il post di sfogo su Instagram

Belen Rodriguez ha concluso il suo sfogo con una riflessione amara: “Ma se poi stiamo in silenzio (e ho provato anche a fare questo) ACCONSENTIAMO, così dice il detto giusto? Allora che faccio parlo non parlo?, vado a destra o a sinistra?, guardo in alto o guardo in basso?, vado al nord oppure vado al sud? Aspettate! Mi sento confusa. “Il corpo” mi ha chiesto di non combattere, perché essendo un maschio (IL CORPO) sa meglio di me che come faccio SBAGLIO.” Il suo post in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti positivi anche di molti volti noti come Antonella Clerici e Simona Ventura. Tuttavia non sono mancati commenti acidi, non tantissimi, da parte di altre donne.

Belen Rodriguez in questi mesi è stata spesso accusata ed attaccata. Molti giornalisti esperti di gossip e tv hanno fatto notare come, dopo le confessioni della showgirl a Domenica In in cui accusava Stefano De Martino di averla tradita con almeno 12 donne e di essere finita-anche a causa di questo- in depressione, la gran parte dei commenti dell’opinione pubblica sui social non erano totalmente in suo difesa, quasi certamente perché non rappresenta lo stereotipo della donna docile e sottomessa.













