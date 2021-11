Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi/ L’amica “sceglie uomini da crescere…”

La crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua? Secondo quanto racconta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 17 novembre sì. Dopo essersi allontanati, dopo essersi riavvicinati godendosi anche un weekend a Parigi, la coppia si è nuovamente allontanata. Belen, sui social, lascia trasparire poco condividendo foto e riflessioni con cui esprime il momento particolare che sta vivendo. Con una storia d’amore che l’aveva rigenerata e che ora sta attraversando un periodo di crisi, Belen trascorre il proprio tempo tra casa e lavoro. Come racconta il settimanale Chi, infatti, oltre a lavorare tanto, dedica tutto il suo tempo ai figli Santiago e a Luna Marì.

La piccola ha solo quattro mesi e Belen che ha scelto di non avere una puericultrice occupandosi di lei da sola insieme alla propria famiglia esattamente come fece otto anni fa con Santiago, trascorre diversi notti insonni per seguire i ritmi della sua bambina. Per cercare di distrarsi, così, ha raggiunto il fratello Jeremias, poco fuori Milano, trascorrendo del tempo con lui.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: parla l’amica della showgirl

Non è un periodo facile, dunque, per Belen Rodriguez che sta affrontando tutto con il sostegno della famiglia che l’ha sempre sostenuta in tutte le scelte fatte. Ai microfoni del settimanale Chi, nel frattempo, ha rilasciato poche dichiarazioni una sua amica. “Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?”, sarebbero le parole pronunciate dall’amica della showgirl e che sembrerebbero un riferimento all’età di Spinalbese, più giovane di Belen.

Come finirà la storia tra Belen e Antonino? In attesa di scoprirlo, molti ritengono che la coppia abbia bruciato le tappe innamorandosi e mettendo su famiglia insieme in circa un anno.

