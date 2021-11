Belen Rodriguez, è crisi con Antonino Spinalbese?/ Lei parte per la Sicilia e lui…

Belen Rodriguez è sempre più sola. Il Settimanale Oggi mostra delle foto in esclusiva in cui si vede la showgirl argentina in aeroporto. Belen fuma nervosamente e assieme a lei ci sono la sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Si legge sul Settimanale: “Belen fuma nervosamente sigarette all’esterno dell’aeroporto milanese di Linate. Con lei non c’è Antonino Spinalbese […] È bellissima e malinconica Belen mentre parte per la Sicilia”. La conduttrice di Tu si que vales è stata alcuni giorni a Catania per lavoro, ma anche al suo ritorno di Antonino Spinalbese non c’era nessuna traccia. Pare che l’hairstylist infatti sarebbe partito da solo per La Spezia per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. Ma non è tutto perché sembrerebbe che la coppia non viva più insieme. “Ciò che appare certo ormai è che Belen e Antonino al momento non vivano più sotto lo stesso tetto” si legge sulla nota rivista.

Dopo il post di qualche settimana fa in cui Belen alludeva ad una crisi con il compagno Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti le voci su una loro rottura. Alcuni paparazzi avevano spifferato che Antonino si sarebbe trasferito addirittura in un’altra casa: “Sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl”. A nulla sarebbe valso il weekend organizzato dalla coppia a Parigi per risanare la loro storia.

Alcune persone vicino alla coppia hanno dichiarato che i due starebbero attraversando un momento difficile: “Giorni complessi, pregni di dubbi e incertezze”, hanno dichiarato. I fan di Belen e Antonino sperano che la crisi sia solo passeggera. Un periodo di distacco che è originato da una serie di litigi innescati dopo la nascita della figlia Luna Marì: “Nessun addio sarebbe meglio dire, ma un periodo complicato, Belen e Antonino si stanno conoscendo, il loro è stato un amore travolgente, vissuto sempre sul filo della passione, ora si dedicano a tempo pieno alla bambina nata a luglio”. Inoltre si dice che Belen avrebbe trovato in questo momento il sostegno di Fabrizio Corona: “Belen avrebbe trovato in questo periodo difficile il sostegno di Fabrizio Corona e si sarebbe stretto a lui, che la conosce molto bene”. Nessun ritorno di fiamma tra Belen e l’ex re dei paparazzi. “Per Belen forse tutto è andato troppo di fretta…Sono successe troppe cose…”, si sussurra nell’ambiente.

