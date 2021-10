Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi?/ “Resta single finchè non trovi…”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono davvero in crisi? Da settimane circolano rumors su un presunto momento difficile per la coppia, insieme da poco più di un anno. A scatenare i rumors è stata l’assenza di foto e video di coppia sui social. Belen, dopo aver annunciato pubblicamente la relazione con Antonino, ha condiviso spesso post su Instagram sfoggiando la propria felicità. Post che non appaiono più da un po’. Ad alimentare nuovi rumors è un messaggio sibillino che Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram tra la foto di uno shotting e un video della piccola Luna, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese.

La showgirl argentina non parla della propria relazione, ma si lascia andare ad una riflessione condividendo il post di una pagina che ha spiezzato i fans. Le parole della showgirl preoccupano i fan che sperano che tra la showgirl e Spinalbese vada tutto bene nonostante i rumors.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il post che preoccupa i fan

Quale post ha condiviso Belen Rodriguez al punto da scatenare la preoccupazione dei fan? “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia. Con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”, si legge nel post condiviso dalla showgirl argentina.

Parole che, in un periodo diverso, non avrebbero scatenato la preoccupazione dei fan i quali, di fronte all’assenza di foto e video di coppia e al silenzio sia della coppia, temono che possa esserci qualche problema per la showgirl argentina e il compagno. Tutti, naturalmente, ci auguriamo che non sia affatto così.

