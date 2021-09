BELEN RODRIGUEZ/ “Mia figlia Luna Marì? Con lei sono più attenta perché…” (Verissimo)

Brillano gli occhi a Belen Rodriguez quando parla della figlia Luna Marì, le trema la voce dall’emozione. Ma scherza anche sulla maternità: “Non mi fa dormire, invece Santiago era così buono. Ma lo sapevo già, si muoveva troppo. Me l’avevano detto che i secondi figli sono così, ma pensavo fosse una leggenda”. Poi si è lasciata andare: “Fa mille espressioni, è una bambolina, è bellissima. Io sono felicissima. I neonati sono fragili, quindi stai sempre a controllarli, ma non vedo l’ora che interagisca di più”. Invece sulla scelta del nome ha fatto un’ammissione ascoltando Jovanotti: “Probabilmente ho deciso di chiamarla Luna per questa canzone, che è una delle mie preferite. Forse nel mio inconscio è rimasta lì”.

Invece, sulla gravidanza Belen Rodriguez ha ammesso che è stata “tosta”, anche per via delle nausee. Parlando anche di Santiago, Belen Rodriguez ha spiegato la differenza tra come ha vissuto il primogenito e Luna Marì: “Me la godo di più, perché ero più piccola quando nacque Santiago. Davo alcune cose per scontato, invece con lei, che so che è l’ultima, faccio attenzione ai particolari. Penso perché sono più vecchia e si diventa più egoisti”. (agg. di Silvana Palazzo)

Belen Rodriguez torna a Verissimo

Belen Rodriguez è la prima ospite della nuova edizione di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale. La showgirl argentina alla vigilia della nuova edizione di ‘Tu si que vales’ si racconta a cuore aperto: dalla nascita della figlia Luna Marì fino ai nuovi impegni di lavoro. Una carriera di grande successo quella di Belen, tra le showgirl più amate degli ultimi dieci anni. Da sempre al centro del gossip, Belen ha sempre seguito il suo cuore. La conferma è arrivata quando è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì nata dall’amore con il compagno Antonino Spinalbese a cui ha dedicato una bellissima frase sui social: “Nella buona e nella cattiva sorte”.

Le cose tra i due proseguono a gonfie vele e c’è già chi parla di matrimonio, anche se per il momento la Rodriguez non ha alcuna intenzione di tornare nuovamente sull’altare. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl è stata molto male, ma l’incontro con Antonino Spinalbese le ha regalato nuova serenità. Un amore così grande e passionale da spingerla a diventare mamma per la seconda volta.

“Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Con queste parole Belen Rodriguez aveva annunciato il sesso della figlia negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin. Dopo il parto della piccola Luna Marì, la showgirl intervistata dal settimanale Chi ha confessato: “mia figlia era nel mio destino”.

Una figlia cercata ed arrivata con tanto amore. Del resto Belen è follemente innamorata e non lo nasconde più: “un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio. La persona che mi fa stare bene”.



