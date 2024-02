Belen Rodriguez e Bruno Cerella pizzicati insieme a Milano/ Sorrisi e abbracci a non finire: lo scoop di Chi

Belen Rodriguez e Bruno Cerella insieme a Milano: è amore tra i due?

Belen Rodriguez non ha affrontato un periodo semplice, complice la crisi con Elio Lorenzoni che, sui social e nel mondo del gossip, sembra ormai del tutto scomparso dalla sua vita. Ma per la showgirl argentina è ritornato il tempo dei sorrisi, questa volta al fianco di una persona speciale e che conosce da anni: Bruno Cerella, campione di basket. Già nelle scorse settimane sono emersi alcuni indizi social su una presunta liaison in corso. Ora, a confermarla, sono le nuove immagine pubblicate dal settimanale Chi nel nuovo numero in edicola.

Il magazine ha infatti paparazzato la coppia in dolce compagnia, di sera, tra sorrisi e abbracci a non finire. L’occasione è stata la festa di compleanno di un’amica celebrata a Milano, e alla quale hanno preso parte anche loro due. Il cestista, ricostruisce il settimanale, sarebbe arrivato sotto casa della conduttrice a bordo di un’auto con noleggio con conducente. La coppia si sarebbe recata alla festa, della quale c’è traccia in una foto di gruppo postata sui social. Dopo la serata, si sono diretti verso casa del ragazzo e il mattino seguente Cerella ha riaccompagnato Belen a casa.

Bruno Cerella, chi è il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Le immagini di Chi parlano chiaro e raccontano di un nuovo capitolo sentimentale nella vita di Belen Rodriguez. O meglio, un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, dal momento che la coppia si era avvicinata già nel 2018, quando la showgirl era reduce dalla fine della storia d’amore con Andrea Iannone. Ma chi è il campione di basket che avrebbe rapito il cuore della showgirl? Argentino come lei, come riferisce il settimanale, Bruno Cerella vive in Italia da quando aveva 17 anni. Oggi gioca nel Treviglio in A2, in passato ha vinto 3 campionati, due con l’Olimpia Milano e uno con la Reyer Venezia. Con queste due squadre ha vinto tre volte anche la Coppa Italia.

Belen Rodriguez, dunque, sembra aver ritrovato il sorriso dopo i giorni difficili e la crisi con Elio Lorenzoni. Rumors e indizi social nelle ultime settimane hanno parlato del loro addio, anche se la showgirl non è ancora intervenuta in maniera ufficiale sull’argomento.

