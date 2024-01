Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, nessuna crisi in corso/ Spunta di nuovo l’anello al dito della showgirl e…

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, nessuna crisi: il weekend in famiglia

Negli ultimi giorni si è diffuso sul web l’ennesimo gossip su Belen Rodriguez, sempre più chiacchierata nell’ultimo periodo. In particolare, alcuni indizi hanno fatto ipotizzare una rottura in corso con il fidanzato Elio Lorenzoni, motivata da un presunto ed inequivocabile dettaglio che ha alimentato curiosità e sospetti dei fan: la scomparsa dal dito della showgirl dell’anello regalatole di recente dal compagno. Ora, però, ci pensano le nuove foto pubblicate da Chi a smentire i chiacchiericci e, soprattutto, la presunta crisi in corso tra i due.

Come svelato dal settimanale, nel nuovo numero in edicola, la coppia ha schivato le voci di crisi con un romantico weekend fatto di sole e relax. La showgirl e l’imprenditore sono stati pizzicati in lieta compagnia nei pressi del resort l’Albareta in Franciacorta, a Erbusco, nella provincia di Brescia. Le foto immortalano la coppia mentre esce dal resort, abbagliata dalla luce del sole di gennaio. Con loro c’è anche Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, spunta di nuovo l’anello al dito: crisi smentita

In famiglia e nella coppia regna l’armonia più assoluta e non v’è nessuna crisi in corso, per due motivi. Il primo è la presenza al loro fianco di Luna Marì, immortalata un po’ per mano con Belen Rodriguez e un po’ in braccio al fidanzato della mamma, Elio Lorenzoni. Segno che la coppia, forse, sta facendo nuove prove di famiglia. Il secondo motivo è invece legato proprio all’anello, che è spuntato nuovamente al dito della conduttrice dopo il mistero degli ultimi giorni: un gesto simbolico che smentisce ufficialmente la presunta crisi in corso.

La coppia si mostra sempre più affiatata e, come fatto notare dal settimanale Chi, v’è anche una coincidenza molto particolare con la location scelta per il loro weekend all’insegna del relax. Si tratta infatti dello stesso resort di Erbusco in cui, nel 2022, Belen aveva soggiornato assieme all’ex Stefano De Martino quando si erano rimessi insieme. Quella di oggi, però, è tutta un’altra storia.











