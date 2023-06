Iva Zanicchi: “Per Silvio Berlusconi ero perfetta come conduttrice/ “Nell’ultima telefonata mi disse…”

Iva Zanicchi e il debutto ad Ok il prezzo è giusto “grazie” a Silvio Berlusconi

Sono trascorsi ormai diversi giorni dalla triste scomparsa di Silvio Berlusconi; il cordoglio che ha accompagnato il suo passaggio a miglior vita ha unito volti dello spettacolo e uomini politici, e ancora oggi emergono ricordi e aneddoti sulla sua figura da parte delle persone a lui più vicine. In un’intervista rilasciata per Repubblica – riportata da Dagospia – Iva Zanicchi ha avuto modo di raccontare la sua ultima telefonata con il compianto premier. La cantante è chiaramente partita dalla genesi del loro rapporto di stima e affetto, arrivando poi al toccante aneddoto.

“Era generosissimo, capiva le persone e vedeva lontano perché era un visionario. Ai tempi di Ok il prezzo è giusto, non avevo mai pensato di fare la conduttrice… Ma per lui ero quella giusta e non cambiò idea”. Inizia così Iva Zanicchi nell’intervista per Repubblica – riportata da Dagospia – che poi aggiunge: “Mi convocò e mi spiegò perché secondo lui ero perfetta per la trasmissione: hai una grande capacità di comunicare con la gente, provaci!… Sono rimasta a fare il programma dodici anni, aveva visto lungo“. Non sono poi mancati ulteriori elogi per Silvio Berlusconi da parte di Iva Zanicchi. “Era empatico, gli piaceva il contatto con la gente, era curioso. Sapeva tutto delle persone che lavoravano con lui”.

Iva Zanicchi, il toccante ricordo dell’ultima telefonata: “Mi chiese di fare uno spettacolo…”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per Repubblica – come riporta Dagospia – Iva Zanicchi è poi arrivata al toccante aneddoto dell’ultima telefonata. “Era così generoso, le racconto una cosa per farle capire; l’ultima telefonata me l’ha fatta quando ho finito Ballando con le stelle. Mi disse: non sapevo che fossi una grande ballerina, sei stata bravissima. Però le barzellette le racconto meglio io“. Il racconto della cantante mette in evidenza il grande rapporto di amicizia con il compianto Silvio Berlusconi: “…Poi fu veramente carino, salutandomi mi disse: devi tornare a casa e fare un grande spettacolo per noi“.

Verso la conclusione dell’intervista, Iva Zanicchi ha avuto modo di parlare anche del suo percorso in politica e di quelli che furono i consigli di Silvio Berlusconi nel merito di quell’esperienza. “Veramente ho fatto politica contro la sua volontà, mi disse solo: hai l’amore della gente, perchè vuoi farlo? Hai un gioco che ti ha dato la popolarità… Arriveranno le beghe, le cattiverie, sei proprio sicura? Io gli ho fatto vedere che la gente sapevo conquistarla, sono andata per mercati, ovunque. Lui rimase colpito, e sono andata in Europa”.











