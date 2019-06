Belen Rodriguez e Stefano De Martino si “sposano”/ Video, Santiago ufficializza tutto

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SI “SPOSANO”!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano. La showgirl argentina e il conduttore napoletano sono nuovamente marito e mogile. I due, tornati insieme da pochi mesi dopo la lunga separazione, hanno pronunciato il fatidico sì sotto gli occhi del figlio Santiago, il frutto del loro amore. A celebrare le nozze di Belen e Stefano è stato proprio il piccolo Santiago che, dopo aver unito nuovamente in matrimonio i genitori, ha dichiarato: “Vi dichiaro marito e moglie“, per poi nascondersi dietro il padre. Tra le persone più felici di poter vivere con entrambi i genitori c’è proprio Santiago che, pur avendo sempre vissuto con serenità la separazione di mamma e papà, non nasconde la propria gioia quando trascorre il tempo con loro.

NESSUN COMMENTO CON IANNONE DA PARTE DI BELEN RODRIGUEZ

Felice, serena e innamorata, Belen Rodriguez condivide i suoi momenti più belli su Instagram tralasciando anche il gossip che ha investito l’ex fidanzato Andrea Iannone che sta vivendo una storia con Giulia De Lellis. Contrariamente alla sorella Cecilia, infatti, Belen non ha commentato la nuova storia d’amore di Iannone con il quale, nonostante la storia sia finita, è rimasto il rispetto. Belen, del resto, ha fatto l’impossibile per far funzionare la relazione, ma l’amore per Stefano De Martino, l’uomo che le ha regalato il dono più importante, ha avuto la meglio. La Rodriguez, dunque, è ormai concentrata sulla propria vita privata e si gode la sua famiglia che potrebbe allargarsi presto. Nonostante non sia incinta del secondo figlio, infatti, Belen potrebbe presto annunciare l’arrivo della cicogna: Stefano ha dichiarato che i lavori sono ufficialmente in corso.





