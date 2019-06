Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ “Mia sorella è davvero felice”: parla Cecilia

BELEN RODRIGUEZ È INCINTA? NO MA…

Belen Rodriguez non è incinta ma il secondo bebè potrebbe arrivare molto presto. A confermarlo è stato di recente proprio Stefano De Martino, ammettendo che per ora non c’è alcuna femminuccia in arrivo ma che “Ci stiamo lavorando”. La coppia ha deciso di godersi adesso ogni momento insieme e la felicità di questo periodo è palesata da video e immagini che entrambi postano su Instagram. E non manca qualche piccola scenata di gelosia, come testimonia Belen in alcune delle sue ultime storie in cui, scherzando, dichiara che Stefano non l’ha lasciata andare a Ibiza perché “mio marito è molto geloso”. In effetti la Rodriguez è rimasta a Milano proprio accanto a Stefano e al piccolo Santiago che potrebbe presto ricevere un fratellino o una sorellina.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: LA TESTIMONIANZA DI CECILIA

Intanto chi è davvero contento di questo ritorno di fiamma è Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ammette, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, “Io sono felice, molto, soprattutto perché mia sorella è felice”. Cecilia è stata testimone, come il resto della sua famiglia, di questo ritorno di fiamma, atteso da tanti e da tanto. Infatti, la showgirl e fidanzata di Ignazio Moser aggiunge: “Tifo per la felicità delle persone. Amo i bambini e con educazione mi sento di affermare che ho visto Santiago nel pieno dei suoi sorrisi con mamma e papà accanto.” Il bambino è felicissimo e sta vivendo un periodo di grande serenità, mai provata prima visto che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati quando lui era ancora molto piccolo.

