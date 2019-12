Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Baci d’amore in pubblico: spunta Iannone e…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non riescono a stare lontani l’una dall’altro. Sempre più innamorati, la showgirl argentina e il conduttore sono stati beccati dal settimanale Oggi mentre si scambiavano effusioni d’amore in un ristorante a Milano durante una cena in famiglia con la sorella Cecilia e i genitori di lei. Con l’allegra compagnia c’era anche il figlio della coppia, Santiago, sempre più simile fisicamente a papà Stefano. Tanti sorrisi tra i due come mostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi in cui Belen, sempre più radiosa, sfoggia un paio di occhiali da vista che le dona un’aria sexy e intellettuali. Sereni, complici e sempre più uniti, Belen e Stefano si lasciano andare a dolci effusioni d’amore sotto gli occhi di Cecilia e dei genitori con cui Stefano ha ritrovato l’armonia che sembrava persa dopo la separazione.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO INSEPARABILI: IANNONE UN LONTANO RICORDO

Mentre i rumors su un secondo matrimonio continuano, Belen Rdoriguez e Stefano De Martino stanno bene così. I due, pur essendosi separati per tre anni durante i quali la showgirl ha avuto una storia con Andrea Iannone mentre il nome di Stefano è stato accostato a tantissime ragazze, non hanno mai firmato il divorzio essendo, dunque, ufficialmente marito e moglie. Felici e innamorati, i due festeggeranno così insieme il Natale. In attesa del 25 dicembre, la coppia si è concessa una divertente cena in famiglia rischiando, tuttavia, di scontrarsi con Andrea Iannone che stava cenando nello stesso locale. Il clan Rodriguez-De Martino, poi, è stato fatto accomodare in un privè evitando, così, l’imbarazzante incontro. Come testimoniano le foto del settimanale Oggi, tra Stefano e la famiglia di Belen c’è nuovamente affetto e rispetto. Dopo la cena, poi, la coppia è tornata a casa con il conduttore che ha portato tra le braccia il figlio Santiago che, nel frattempo, si era addormentato.

