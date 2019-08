Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Bagno insieme bollente, il web: “tutto show”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da Ibiza, continuano a regalare cartoline del loro amore. Nelle scorse ore, la showgir argentina, sui propri canali social, ha pubblicato un video in cui si gode un bagno nelle splendide acque dell’isola spagnola tra le braccia del marito. Come in un filmato d’epoca, Belen e Stefano si coccolano e si baciano in un’atmosfera resa ancora più surreale dai colori bianco e nero. Un filmato di pochi secondi che ha portato a casa migliaia di like e commenti. Oltre alle parole dei fans più romantici e a quelle di amici e colleghi, felici di vederli così uniti, complici e innamorati, non mancano i commenti di chi considera tutto come il copione di uno show. Contro Belen e Stefano, infatti, si sono scatenati nuovamente gli utenti che non credono al ritorno di fiamma e considerano tutto finto.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: BAGNO INSIEME BOLLENTE, MA IL WEB TUONA

“Ti amo”, scrive Belen Rodriguez nella didascalia che accompagna il video in cui si lascia andare alla passione con Stefano De Martino durante un bagno rinfrescante nel mare di Ibiza. Tra coloro che si augurano che, stavolta, tra Belen e Stefano sia per sempre e coloro che dichiarano di poter ancora credere nell’amore guardando la ritrovata intesa tra la showgirl e il marito, spuntano i commenti di chi, ancora, non crede al sentimento che unisce Belen e Stefano. “Più finti di Lukaku alla Juve”, “Faccio anche io, con mio marito, ma non c’è nessuno per registrare”, “Un pochino esibizionisti lo siete…”, “peccato che sia tutto uno Show”, si legge tra l’infinità di messaggi. La maggior parte degli utenti, però, promuove a pieni voti Belen e Stefano considerando la loro una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.



Visualizza questo post su Instagram ᴛᴇ ᴀᴍᴏ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Ago 2019 alle ore 11:55 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA