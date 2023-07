Belen Rodriguez e Stefano De Martini, crisi smentita?/ La foto che fa sognare i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una foto per scacciare le voci di una crisi

Uno scatto scaccia crisi su una macchina d’epoca Fiat 600 color turchese per Stefano De Martino e Belen Rodriguez che proseguono il loro viaggio d’amore, facendo sognare i fan. L’istantanea è stato condivisa dal conduttore Rai sul suo profilo ufficiale Instagram e, accanto a lui, è impossibile non notare una sagoma di una donna con i capelli lunghi, ovvero, quello della moglie, l’ex conduttrice de le Iene. Ormai, le crisi sono state smentite più e più volte dagli stessi interessati e non con dichiarazioni ma con scatti e sorrisi pieni d’amore. Sembra che il matrimonio fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ricostruito ormai da tempo, proceda a gonfie vele da tanto tempo, proprio quando nei giorni scorsi, impazzava un gossip su una presunta crisi fra i due.

Si vociferava, infatti, di gelosie da parte di Belen Rodriguez e di una ‘terza incomodo’. Negli ultimi tempi gli indizi sui social sono stati diversi, dalla cancellazione di un selfie da parte dell’argentina che la ritraeva con Stefano, alla presentazione dei palinsesti Rai, in cui De Martino si è presentato senza fede, al post della Rodriguez di qualche giorno fa in cui annunciava che avrebbe ricominciato da capo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il silenzio che aveva insospettito i fan

Stefano De Martino senza fede al dito non è passato inosservato. In tanti hanno notato che il conduttore non porta più l’anello all’anulare sinistro e subito il gossip si è scatenato su una nuova ipotetica crisi con Belen Rodriguez. La showgirl nel frattempo getta benzina sul fuoco cancellando da Instagram l’ultimo selfie di coppia. Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez tutto sembrava andare a meraviglia. Nelle scorse settimane hanno festeggiato insieme la notizia della dolce attesa della sorella del conduttore, e in coppia hanno celebrato anche lo scudetto del Napoli. La vacanza a Ponza, con tanto di selfie a due, sembrava essere la ciliegina sulla torta ma, in seguito, la foto è stata rimossa dalla sudamericana. Da parte dei diretti interessati non ci sono state dichiarazioni.

Il fatto che, prima di oggi, Belén e Stefano non avessero fatto nulla per smentire la presunta crisi in corso aveva spinto i fan a chiedersi se i due non stessero realmente attraversando un momento difficile. Non sarebbe la prima volta nella loro storia di coppia. Per due volte, dal 2011, anno in cui si sono innamorati, Stefano e Belén hanno scelto di lasciarsi, salvo poi tornare sui propri passi a distanza di qualche tempo. La prima rottura risale al 2016, anno della loro prima separazione.











