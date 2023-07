Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi?/ I rumor dopo la foto rimossa dai social

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il “mistero” della foto cancellata

Due protagonisti indiscussi della scena televisiva italiana sembrano essere tornati ad infiammare le curiosità di gossip e cronaca rosa. Si tratta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez; più volte hanno raccontato la bellezza del loro rapporto e di come dopo essersi detti addio in passato siano arrivati a distanza di anni a condividere nuovamente la bellezza dell’amore. Eppure, dopo mesi e settimane di calma apparente, di immunità alle speculazioni di gossip, sono tornate in auge voci e indiscrezioni con oggetto una nuova crisi sentimentale.

L’ultimo indizio sulle presunte ruggini tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez pare essere riferito al contesto social. Come riportato dal sito Coming Soon, la showgirl argentina avrebbe rimosso una foto non proprio banale. Nello specifico, l’immagine raffigurava proprio lei e il conduttore in attimi di dolcezza con tanto di sorriso eloquente stampato sul volto. Per ragioni chiaramente ignote, pare che Belen Rodriguez abbia deciso di rimuovere il contenuto dal proprio profilo.

Come se non bastasse, l’anima “gossippara” del web non aspetta altro che un accenno per rilanciare rumor aggiuntivi ma che potrebbero anche rappresentare pura e mera fantasia. Nello specifico – come racconta Coming Soon – i presunti dissapori tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essere dovuti ad un’altra donna e volto televisivo: Alessia Marcuzzi. Già qualche giorno fa Stefano De Martino aveva attirato l’attenzione alla presentazione dei palinsesti Rai, seduto proprio al fianco della conduttrice e senza fede al dito; dettagli che non sono passati inosservati al mondo del web.

A rincarare la dose sulla presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez – con riferimento ad Alessia Marcuzzi – è intervenuto anche Alessandro Rosica, esperto di gossip. “All’epoca ci fu un rottura tra Belen e Stefano dopo una scappatella, durata qualche mese, con Alessia Marcuzzi…”. Come riporta Coming Soon, l’influencer ha poi aggiunto: “De Martino si è ripresentato con la Marcuzzi, sorrisi, abbracci, effusioni e ovviamente Belen si è arrabbiata. Chi non si arrabbierebbe? …Vi assicuro che Belen e Alessia Marcuzzi si odiano a morte nonostante sia stati in molti a cercare di fargli fare pace.”











