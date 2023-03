Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Il gesto che spazza i dubbi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo lontani? Esplode il gossip

É crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? L’interrogativo nasce spontaneo tra i fan e non della storica coppia vip, dal momento che i diretti interessati non figurano più insieme da tempo, tra i vari post condivisi sui loro account social. In particolare in un video che immortala il clan Rodriguez alle prese con i festeggiamenti di Veronica Cozzani, la madre di Belen e i fratelli Cecilia e Ignazio Rodriguez, non figura Stefano De Martino. Da qui, quindi ha inizio il chiacchiericcio web e mediatico su Stefano De Martino, dato per grande assente ai festeggiamenti in casa Rodriguez della giornata festiva per la Big family, che si direbbe datata il 4 marzo 2023.

Che tiri realmente aria di crisi tra i due consorti storici, Belen Rodriguez e Stefano De Martino é un’ipotesi non azzardata, a detta delle malelingue social e non. Con alle spalle diverse crisi di coppia e di un ritorno di fiamma, Belen e Stefano si sono recentemente ricongiunti, dopo lovestory fugace che Belencita ha avuto con il protagonista del Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese, da cui lei ha avuto la secondogenita Luna Marie dopo Santiago, il primogenito avuto con il marito.

Stefano De Martino sconfessa i pettegolezzi e…

E a replicare al chiacchiericcio, che vedrebbe Belen e Stefano di nuovo lontani tra loro, é ora lo stesso ex concorrente ballerino di Amici 9 di Maria De Filippi, in un intervento tra le Instagram stories.

Riattivatosi sul re dei social, tra le nuove stories, il ballerino e oggi conduttore TV di casa Rai, Stefano De Martino, condivide uno scatto che ritrae la moglie. Si tratta di una foto che immortala Belen Rodriguez mentre la modella si affaccia alla balconata di una casa che affaccia sul Lago di Como, in quel di Milano. Una foto romantica, che quasi inequivocabilmente testimonierebbe l’amore che Stefano nutre per Belen e che il conduttore Rai condivide con fierezza con il popolo del web, attraverso i profili social.

