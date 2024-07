Belen Rodriguez, addio a Mediaset e scalza Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini/ Approda a Discovery

Belen Rodriguez lascia Mediaset e approda a sorpresa a Discovery con due programmi

Ha passato un periodo non facile non solo professionalmente ma soprattutto privatamente ma adesso è pronta a rimettersi in gioco con nuove esperienze lavorative. Belen Rodriguez in questa stagione televisiva è rimasta in panchina, dopo l’ennesima separazione dal marito Stefano De Martino ha attraversato un brutto periodo di depressione ed ha lasciato la conduzione dei suoi due programmi: Le Iene in cui affiancava Teo Mammucari e Tu si que vales. Adesso però è pronta a riprendere la sua carriera ma a sorpresa non nella rete che l’ha vista nascere: Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset ed ha firmato un contratto con Warner Bros. Discovery per la nuova stagione televisiva 2024-2025, che sarà presentata a settembre alla stampa.

Belen Rodriguez al matrimonio di Cecilia senza il fidanzato Angelo Edoardo Galvano/ "Ecco perché era assente"

E nel dettaglio, il gruppo Warner Bross ha annunciato che Belén Rodriguez condurrà dalla prossima stagione ben due programmi, uno sul Nove e l’altro su Real Time. Il primo è Only Fun – Comico Show, il programma con i PanPers che è diventato un appuntamento cult per tutti gli amanti della comicità italiana. Queste prime edizioni sono state condotte dal duo insieme ad Elettra Lamborghini che adesso lascia il posto a Belen. E la Rodriguez prenderà anche il posto di Giulia De Lellis, a lei infatti sarà affidato il programma di Real Time, Amore alla prova – La crisi del settimo anno, show prodotto da Banijay Italia che vede delle coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.

Belen Rodriguez piange matrimonio Cecilia e Ignazio: retroscena su Stefano De Martino/ "Ecco perché assente"

Belen Rodriguez al posto di Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis su Discovery: “Grata per l’opportunità”

E dopo Crozza, Fabio Fazio e Amadeus, il colosso televisivo ha deciso di puntare su un altro volto generalista per far concorrenza diretta a Rai e Mediaset. “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. – ha dichiarato la showgirl argentina – La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”. Da parte sua, invece, il gruppo Warner Bross ha rivelato: “Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez. – ha detto Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia – Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA