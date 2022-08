Belen Rodriguez e Stefano De Martino felici come bambini/ Le foto che…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, gli scatti di una famiglia felice fanno impazzire i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una famiglia. Lo dimostrano le ultime storie pubblicate dalla bella argentina su Instagram. Dopo la dolorosa separazione e una figlia avuta da Antonino Spinalbese, Belen e Stefano si sono ritrovati e la complicità appare evidente. I due hanno trascorso ieri un bel pomeriggio assieme ai figli Santiago e Luna Marì. In particolare un video ha attirato l’attenzione dei fan. Belen ha deciso di provare la zip line di un parco giochi. L’argentina si stringe a Stefano De Martino perché spaventata per la velocità dell’altalena volante. Stefano De Martino ride come un pazzo nell’assistere alla reazione della sua compagna. Una scena che ha fatto il giro del web perché è il ritratto di una famiglia felice.

Di recente Stefano De Martino aveva dichiarato di sentirsi uno zio per Luna Marì ma guardando le storie Instagram sembra abbia cambiato idea. In un altro video, Belen Rodriguez è in bicicletta con Luna Marì mentre la seguono Stefano De Martino, il figlio Santiago e la madre Veronica. Belen è sorridente e non sembra affatto preoccupata. Nelle recenti settimane si era vociferato di una sua presa di posizione molto dura per quanto riguardava la partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Il Settimanale Chi ha poi smentito dichiarando che per Belen non esisterebbe nessun problema.

Belen Rodriguez gelosa di Andrea Delogu? L’indizio social

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino. La bella argentina non digerirebbe la sintonia tra Andrea Delogu e il suo compagno. De Martino ha condotto assieme alla Delogu la prima edizione del Tim Summer Hits. La complicità tra i due è apparsa a tutti evidente e si è subito vociferato di un flirt tra i due. La stessa Andrea in un’intervista aveva spiegato che sia lei che Stefano avevano dovuto trattenersi in pubblico da scherzi o battutine perché c’era il rischio che la loro complicità potesse essere scambiata per altro. L’altro giorno però Andrea Delogu ha postato un tweet che ha destato dei sospetti.

In occasione della fine di Tim Summer Hits, Andrea ha ribadito l’affetto che prova per De Martino postando un video in cui ha scritto TVB, cioè Ti voglio bene. La cosa non sarebbe andata giù a Belen che di recente aveva dichiarato che qualche collega aveva messo gli occhi addosso al suo compagno. Dopo questo gesto social, Belen si sarebbe arrabbiata e a dimostrazione della sua gelosia c’è il fatto che le due non si sono mai seguite sui social né abbiano mai stretto un legame di amicizia.











