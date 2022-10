Belen Rodriguez e Stefano De Martino: figlio in arrivo?/ Un gesto scatena i rumors…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: figlio in arrivo?

Da quando sono tornati ufficialmente insieme, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati sorpresi più volte durante i momenti di relax che trascorrono in famiglia. Dopo gli errori commessi in passato e che li hanno portati a lasciarsi più volte, ora vivono con più consapevolezza il rapporto di coppia anche per il bene di Santiago, il frutto del loro amore che ha sempre sperato di vedere nuovamente i genitori insieme e per la serenità della piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese e a cui si sta dedicando la showgirl argentina in assenza dell’ex, impegnato come concorrente al Grande Fratello Vip.

Come ha svelato Belen nell’intervista rilasciata a Verissimo, Stefano ha accettato la piccola senza alcun problema. “Per lei mi sento uno zio, è la sorella di mio figlio”, ha detto il conduttore pizzicato insieme a Belen dal settimanale Nuovo mentre trascorrono la giornata insieme dedicandosi a Luna Marì.

Belen Rodriguez e la voglia del terzo figlio

A 38 anni compiuti, Belen Rodriguez non nasconde di voler allargare la famiglia con il terzo figlio. Da quando è diventata mamma, prima con Santiago e poi con Luna Marì, la showgirl argentina ha tirato fuori la parte più dolce e amorevole della sua vita. Vedendola insieme alla sua bambina di cui si occupa personalmente affidandosi a qualche aiuto quando deve lavorare, traspare tutta la voglia di avere il terzo figlio.

Un desiderio che potrebbe realizzare proprio con Stefano che, diventato papà da giovanissimo, potrebbe sentire lo stesso desiderio. Di fronte alle giornate che Belen e Stefano trascorrono in famiglia, i rumors su una presunta, terza gravidanza di Belen si rincorrono. Per ora, tuttavia, pare che quello del terzo figlio sia solo un sogno.

