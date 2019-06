Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La coppia non teme confronti: i nuovi scatti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia, per la gioia degli estimatori che sono impazziti di gioia, dopo l’ufficialità. Il piccolo Santiago è colui che più di chiunque altro, ha gioito di questa situazione, per avere nuovamente al suo fianco e nella stessa casa, sia la sua mamma che il suo papà. La coppia, dopo avere ripreso a condividere la loro passione anche attraverso le Instagram Stories, ha ricominciato anche a posare insieme per dei servizi fotografici. Proprio per questo motivo, hanno anche regalato qualche anticipazione ai propri ammiratori, sempre attraverso Instagram. Gli scatti in pochissimo tempo, sono diventati virali facendo infiammare la rete, che non aspettava altro. Dopo il successo del loro primo bacio condiviso sempre tramite social, dopo le nuove immagini insieme, il loro volto in posa ha già fatto il giro della rete. Belen e Stefano del resto, monopolizzano da sempre, l’attenzione del pubblico anche da soli, figuriamoci in coppia!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non temono confronti: gli scatti di coppia

Le prime fotografie insieme di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, hanno scatenato il pubblico della rete, appassionando gli estimatori con like e commenti positivi. La coppia ha deciso di mettersi in posa di fronte all’obiettivo del fotografo Alessandro Peruggi, divertendosi anche nel realizzare il primo shooting fianco a fianco, dopo avere messo definitivamente da parte i terribili anni della separazione, dolorosi e difficili da dimenticare. La forte chimica che traspare tra Belen e Stefano, non è certo cosa inedita ma fa comunque molto piacere ai fan della coppia. L’intesa è alle stelle, quasi da fare “invidia” ai primi momenti, dopo essersi conosciuti per merito di un colpo di fulmine impossibile da bloccare. I bellissimi scatti, sia in bianco e nero che a colori, stanno già diventando uno dei servizi più apprezzati in rete, anche per via della sua ufficialità dopo la burrasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA