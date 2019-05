Belen Rodriguez/ “C’è l’hai con me?”: la domanda di Stefano De Martino, e poi…

Ormai la ritrovata serenità tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa nota. La coppia, ha deciso di darsi una seconda possibilità, anche per il piccolo Santiago, figlio avuto nel corso dell’inizio della loro passione travolgente. La coppia, ha avuto modo di innamorarsi lavorando insieme e, dopo pochissimo tempo hanno deciso di fare un figlio e sposarsi. Accorgendosi che le cose non andavano bene, hanno preso la dolorosissima decisione di lasciarsi e divorziare fino a quando… hanno nuovamente ceduto alla passione. Ed infatti il popolo della rete, continuamente attento ad ogni dettaglio, ha sempre evidenziato il forte legame che li ha da costantemente accomunati, legati anche dalla nascita del figlio che amano pazzamente. Belen però, ha pure provato a voltare pagina, cadendo tra le braccia di Andrea Iannone, per un paio d’anni d’amore che, come potete immaginare, non sono finiti per il verso giusto. E se Belen e Stefano sono tornati insieme in quel di Milano, forse presto gli estimatori potranno vederli anche condividere lo stesso palcoscenico.

Belen e Stefano: ritrovata passione e prossimo impegno TV insieme?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino condurranno la Notte della Taranta 2019? Questa è l’indiscrezione delle ultime ore. Staremo a vedere se questa novella, diverrà realmente lieta oppure no. Nel frattempo, la loro focosa passione non si ferma e così, dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto, hanno deciso di non risparmiarsi nemmeno tramite social. Per questo motivo, tramite Instagram continuano a fare impazzire gli estimatori, condividendo Stories insieme. Prima di un bel bacio di coppia, Belen ha voluto scherzare con il marito. “Ce l’hai con me? Ce l’hai con me?”, le ripete il conduttore di Made in Sud con un sorriso. “No mai, non mi arrabbio mai con te”, la replica dell’argentina. Dopo queste parole, l’ex ballerino di Amici si è alzato dal divano per baciare la sua dolce metà. Nel frattempo, tornando alla conduzione de La Notte della Taranta, bisognerà attendere qualche mese. Ed infatti l’evento è fissato in onda su Rai2 il prossimo 25 agosto.

