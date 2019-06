CECILIA RODRIGUEZ: “INCAZ*ATA NERA!”/ “Vibratori? Sì, io e Ignazio Moser li usiamo..”

Tanti gli argomenti che Cecilia Rodriguez ha affrontato nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi. La sorellina di Belen si è aperta anche a dichiarazioni abbastanza intime, come l’uso di sex toys assieme ad Ignazio Moser. La Rodriguez ha confermato: “E quindi che male c’è? – ha ammesso – Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la ‘goduria’.” Ignazio è dello stesso avviso: “Non c’è niente di male. Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paura del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri. Anche se… sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

CECILIA RODRIGUEZ CRITICA LA COPPIA IANNONE-DE LELLIS

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono i protagonisti indiscussi del gossip degli ultimi giorni. La loro relazione fa discutere e molti si sono chiesti quale sia stata la reazione di Belen Rodriguez. La showgirl argentina al momento non ha occhi che per il suo Stefano De Martino, chi ha però detto la sua è sua sorella Cecilia. Intervistata dal settimanale Chi, Cecilia Rodriguez ha avuto commenti abbastanza forti per la nuova coppia: «Nelle interviste tutti dicono “Che belli” o “Auguri e figli maschi”. Questo perché nessuno mai si espone veramente col parere più sincero o con quello che pensa» – ha spiegato la showgirl, che ha poi aggiunto – «Io sono sicura che Andrea e Giulia De Lellis si troveranno bene, anzi benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi».

CECILIA RODRIGUEZ FURIOSA: “NESSUNO MI DÀ UNA POSSIBILITÀ”

Cecilia Rodriguez è davvero arrabbiata. I commenti negativi non sono soltanto per Andrea Iannone e Giulia De Lellis ma anche per il mondo dello spettacolo. “Io sono incaz*ata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. – sbotta la Rodriguez, che poi aggiunge – Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà”. Cecilia attende, dunque, una possibilità nel mondo dello spettacolo anche per mostrare di cosa è realmente capace. Vedremo se l’appello otterrà i suoi frutti.



