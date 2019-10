Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano?/ “Rifarei tutto”, e gli altri indizi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano di nuovo? I fan sognano, del resto sarebbe un evento naturale, visto che sono tornati insieme dopo la separazione. E gli indizi non mancano. Oggi il ballerino compie 30 anni e la compagna pubblica sui social un post di auguri che profuma di fiori d’arancio. «E lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu… auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso», ha scritto la showgirl argentina su Instagram. Nelle Instagram Stories si è poi mostrata anche all’interno di una chiesa. Il 20 settembre scorso era invece il compleanno di Belen Rodriguez, a cui Stefano De Martino aveva dedicato questo messaggio: «Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, ti amo tanto».

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SI SPOSANO? INTANTO TRASLOCANO…

Il primo passo sembra essere la nuova casa: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di traslocare in un super attico al centro di Milano. È stato il settimanale Diva e Donna a svelare in anteprima le immagini della casa in cui la coppia ha deciso di andare a vivere col piccolo Santiago. I due hanno deciso di lasciare la casa in via Moscova, dove abitava la showgirl argentina, scegliendo un appartamento più ampio, composto da un terzo piano e da un attico. La zona scelta è una delle più vip di Milano, dove le case costano circa 8mila euro al metro quadro. Per il momento però pare che Belen e Stefano abbiano optato per l’affitto, rimandando l’acquisto. L’appartamento è in fase di ristrutturazione, quindi il trasloco non è ancora avvenuto. Ma questa scelta conferma l’intenzione di costruire davvero una nuova vita insieme. Nel loro futuro, dunque, c’è una nuova casa, magari anche un matrimonio e un altro figlio, visto che entrambi vorrebbero allargare la famiglia e regalare un fratello o una sorella al piccolo Santiago.





