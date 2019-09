STEFANO DE MARTINO/ Belen Rodriguez: “Staremo insieme per sempre” (Domenica In)

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Uno degli ospiti della puntata è Stefano De Martino, indiscusso protagonista dei rotocalchi estivi anche grazie alla sua love story con Belen Rodriguez. Per De Martino è un periodo d’oro anche dal punto di vista professionale: di recente si è riscoperto conduttore televisivo, soprattutto nell’ambito di spettacoli come Castrocaro e La Notte della Taranta. Entrambi gli show l’hanno visto lavorare al fianco di Belen, sua moglie, a cui si è riavvicinato dopo una lunga “pausa di riflessione” durata ben 4 anni. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, i due appaiono nuovamente uniti. Lo scatto risale al 2013, e vede De Martino che porta sulle spalle Belen durante un loro viaggio in Patagonia. “Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lo ho passati con te”, scrive lui nella didascalia.

Stefano De Martino e la relazione con Belen Rodriguez

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha compiuto 35 anni e Stefano De Martino le ha dedicato un breve post con tanto di dedica d’amore: “Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio”. A margine della foto scrive: “Abbiamo un mondo da scoprire insieme, ti amo tanto”. Non è l’unico scatto che De Martino condivide sui social. Andando un po’ più indietro nel tempo, ne compare un altro in cui si legge “le mie persone preferite”. E le persone in questione, non è difficile intuirlo, sono proprio sua moglie e suo figlio. Da un po’ di tempo, Stefano è tornato a indossare la fede. Il ballerino ha mostrato il suo anello al dito in una delle ultime ospitate a Domenica In, in cui è stato incalzato proprio sul rapporto con la showgirl ed ex-non più ex moglie. Lei, al contrario, è stata più cauta fin dall’inizio: “Ci vado molto piano perché sono maturata”, ha dichiarato.

L’unica donna della sua vita: Stefano De Martino ha perso la testa…

Stefano De Martino ha letteralmente perso la testa per Belen Rodriguez. Nella sua vita c’è stata sempre e solo lei, e sempre e solo lei ci sarà, dal momento che i due si sono promessi amore eterno e De Martino è uno che le promesse le mantiene. Nonostante i gossip che lo volevano insieme ad altre donne, Stefano le è sempre rimasto fedele. E adesso che le cose sono tornate a funzionare, Stefano ha spiegato che è tutto bellissimo: “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”. E Belen: “Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA