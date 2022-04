Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornati insieme?/ Il loro sogno d’amore continua

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, weekend romantico nel lussuoso resort

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati ancora dal settimanale “Chi”. Questa volta mentre soggiornavano in un lussuoso resort del bresciano dove la coppia si è concessa nello scorso weekend una fuga romantica dal lavoro e dallo stress. Lasciati a casa i bambini, si sono dati appuntamento nel loro nido d’amore per godersi un po’ di relax nella spa, tra coccole, buon vino e naturalmente tanta passione.

Lui ha perfino detto di non escludere un altro figlio. Nessuno avrebbe scommesso su un effettivo ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino, dato i rapporti cambiati notevolmente dopo il loro addio, eppure durante le ultime settimane quello che sembrava essere un sogno per i fan potrebbe diventare realtà. Ricordiamo, infatti, che recentemente Belen ha anche rilasciato la seguente dichiarazione parlando del suo ex marito: “La nostra storia non ha detto tutto. Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più”.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno insieme? “La vedo spessissimo” ha ammesso di recente in una intervista tv, Stefano De Martino. Il giudice di “Amici” non fa mistero di frequentare la sua ex, anzi di vederla sempre più spesso nel tempo libero. “La nostra storia non ha detto tutto – aveva dichiarato invece la modella sudamericana riferendosi all’ex marito. La storia con Antonino Spinalbese invece è naufragata in men che non si dica: “Ho sbagliato tanto, perché sono un’entusiasta – confessa Belen Rodriguez – Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, faccio male anche a me”.

La showgirl e Stefano De Martino si conoscono durante la primavera del 2012 sul palco di Amici di Maria De Filippi. Lui era allievo che si stava preparando per affrontare il serale, mentre lei era ospite della trasmissione. Da quel momento in poi scatta la passione culminata nel matrimonio e nella nascita del piccolo Santiago. Poi la separazione e ora il clamoroso ritorno di fiamma.











