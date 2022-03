Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione 2 aprile, eliminati: Crytical rischia?

Anticipazioni Amici 21 Serale 2022: registrazione 2 aprile: è caccia agli eliminati

Oggi, 30 marzo 2022, gli allievi del serale Amici 2022 tornano in studio per registrare con largo anticipo la terza puntata del serale che andrà in onda sabato 2 aprile su Canale 5. Maria De Filippi torna alla conduzione, accompagnata dalla giuria composta da Stefano De Marino, Emanuele Filiberto e Stash, frontman dei The Kolors. Saranno loro a giudicare, prova dopo prova, i ragazzi rimasti in gara.

Anche in questo terzo serale Amici 21, le manche previste sono sempre tre: dopo un sorteggio, la squadra sorteggiata sceglie quella da sfidare e dà il via alla gara che sarà al meglio di tre prove. La squadra che vince continua la gara sfidando chi desidera. Parlando invece di eliminati, salvo cambiamenti saranno anche questa sera due: uno diretto dopo la prima puntata e un secondo eliminato alla fine delle due manche.

Serale Amici 2022: le squadre dopo quattro eliminazioni

Le tre squadre Amici 21 tornano in scena oggi nella nuova registrazione del serale. Nel corso delle prime due puntate hanno però già perso elementi importanti, quattro in tutto. Al terzo serale, le squadre sono dunque così composte: quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate, rimanendo con Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino), John Erik De La Cruz (ballerino) e Crytical (cantante). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso il ballerino Christian e sono oggi così composti: Aisha (cantante), Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina), Sissi (cantante). La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano del serale Amici 21 ha perso Gio Montana e Calma, rimanendo con: LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino) e Carola Puddu (ballerina). Chi rischia di abbandonare Amici 21 questa settimana e quali sono stati i guanti di sfida?

I guanti di sfida del primo serale Amici 21 della terza puntata di sabato 2 aprile 2022

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida per gli allievi rimasti in gara al serale Amici 2022. Ben due sono stati quelli ricevuti dalla ballerina Serena da parte della maestra Alessandra Celentano. Uno che la vede contro Carola in un balletto neoclassico, l’altro in coppia con Nunzio contro Carola e Michele. Inutile dire che non sono mancate lacrime per i commenti della maestra. Guanto di sfida anche solo per Nunzio da parte della Celentano: per lui una comparata con Leonardo. Non mancheranno al serale Amici 2022 però sfide anche nel canto: da aspettarsi un nuovo guanto di Rudy Zerbi per Alex e chissà che non arrivi finalmente anche una prima sfida per Sissi, finora mai ‘toccata’ dai professori avversari.











