Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Tra vacanze e pancino sospetto: “il problema..”

Gravidanza oppure no? Il tormentone dell’estate continua così come continuano le vacanze di Belen Rodriguez e Stefano de Martino che, tra un impegno di lavoro e l’altro, sono pronti ad andare avanti per la loro strada, gossip permettendo. Nei giorni scorsi si è molto parlato di un presunto malore negli studi di Tu si Que Vales per la bella Belen Rodriguez e in molti hanno ricondotto la cosa proprio ad una presunta gravidanza che nessuno ha ancora confermato. Fatto sta che i fan hanno notato che le ultime foto di Belen e i video nelle storie appaiono un po’ “truccati” ovvero, durante la posa, c’è sempre qualcosa che nasconde la sua pancia. In particolare, nell’ultima, dove l’argentina augura a tutti buone vacanze, c’è Santiago a coprirla, mentre nelle storie c’è un abito largo a nascondere tutto, la gravidanza verrà a galla presto?

BELEN E STEFANO TRA VACANZE E PANCINI SOSPETTI

Su questo non ci sono ancora conferme ufficiali così come non ci sono su quelli che potevano essere i problemi che hanno messo in crisi la coppia. Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati, hanno divorziato per poi tornare sui loro passi e la differenza tra adesso e prima, è che i due appaiono spesso insieme con Santiago o con alcune coppie di amici ma mai con i parenti. Forse era proprio questo il motivo del loro allontanamento? In molti, all’epoca, avevano avvicinato il divorzio all’arrivo dei genitori di Belen in Italia, forse furono proprio quei scossoni a causare i problemi tra loro? Anche su questo punto nessuno si è mai espresso più di tanto confermando o smentendo la cosa, ma già il fatto che Belen abbia deciso di passare le vacanze da sola con la sua famiglia indica sicuramente un passo in avanti verso una vita diversa.

