Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Video, duetto d’amore: Elodie riprende tutto!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia del momento

Ogni gesto di Belen Rodriguez e Stefano De Martin, ogni momento condiviso sui social diventa motivo di discussione o apprezzamento per i tantissimi fan. Negli ultimi giorni, però, ciò che viene postato dalla coppia su Instagram sono soltanto gesti d’amore, momenti dolci e scene di vita familiare. Quella di una famiglia comune, come tante. È da qui che Belen e Stefano hanno deciso di ripartire: dalle cose semplici. E la showgirl argentina lo sottolinea in alcune brevi immagini in cui è a letto con Stefano, a mangiare un piatto di pasta e vedere un film insieme. “Queste le cose più belle” scrive la Rodriguez. De Martino fa lo stesso: basta scene di momenti patinati, anche il ballerino riparte dalla semplicità ma, soprattutto, dalla famiglia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, “scene di vita normale”

Ed ecco che sul profilo Instagram di Stefano De Martino spunta la scena di un duetto, canticchiato in casa, da Belen Rodriguez sulle note suonate alla chitarra dal ballerino. A riprendere questo momento è Elodie Di Patrizi, ormai cara amica della coppia. Seguono le immagini di Belen che accorcia i capelli al piccolo Santiago in casa, e ancora il risultato, perfetto, del taglio. Mano nella mano, Belen e Stefano guardano un film, poi si guardano a vicenda. Un amore che piace ai fan, un rapporto tra poche copertine e tanto amore, genuino e sincero. E i fan ne sono davvero felici, tanto che qualcuno lo scrive a chiare lettere: “Avete fatto la cosa più bella del mondo a ritornare insieme! Complimenti!”





