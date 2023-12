Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sempre più uniti/ Matrimonio e figli in vista?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, l’aneddoto sulla proposta di matrimonio

Le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez hanno portato i riflettori a puntare nuovamente sul suo rapporto d’amore con Elio Lorenzoni. La showgirl ha attraversato un anno tempestoso; dalla rottura con Stefano De Martino ai problemi di salute. Finalmente, da diverse settimane a questa parte, il vigore è tornato a darle manforte soprattutto grazie al supporto emotivo della sua nuova fiamma. La bellezza del rapporto è lampante come dimostrato non solo dalle parole della showgirl ma anche dai diversi contenuti al miele pubblicati sui social nel corso del tempo.

La liaison tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni viaggia su binari felici e la recente intervista della showgirl a Domenica In ha messo in evidenza aspetti che vanno ben oltre ciò che si evince dalle informazioni rimbalzate sui media. Come riporta Biccy – che riporta le parole della showgirl da Mara Venier – i propositi nuziali sembrano più che nitidi nel futuro della coppia. “… A Dubai mi ha comprato un anello simbolico e mi ha chiesto di sposarlo; tutto in aeroporto in mezzo ai turisti. Diciamo che mi sono un po’ autoproposta, però ho detto ‘sì’ e quindi la proposta c’è stata davvero, sono tanto emozionata”.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, dopo il matrimonio pronti a diventare genitori?

Il racconto di Belen Rodriguez sulla proposta di matrimonio ricevuta da Elio Lorenzoni mette in evidenza un particolare romanticismo, ennesimo segnale di come il rapporto tra i due sia diventato ancora più viscerale. L’amore lenisce le ferite e la liaison sta sicuramente aiutando la showgirl a liberarsi delle scorie degli ultimi mesi che l’hanno messa a dura prova anche dal punto di vista professionale.

In riferimento alla bellezza del rapporto tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, con uno sguardo particolare ai progetti futuri, sempre Biccy riporta un ulteriore scenario lieto. La showgirl potrebbe presto regalare un fratellino o una sorellina a Santiago e Luna Marì. Come riporta il portale, tale possibilità sarebbe avvalorata da un recente titolo apparso sul settimanale Nuovo: “Rodriguez è pronta a sposare il suo Elio ed avere nuovi figli: ‘Sposo Elio e poi facciamo due figli’”.

