Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino pizzicati a pranzo insieme/ La reunion inaspettata

Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino a pranzo insieme: i tre si riuniscono!

Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati spesso al centro del gossip a causa del tradimento del ballerino nei confronti della cantante. Loro, però, hanno spesso dichiarato di stare in buoni rapporti e ciò che è accaduto dopo la Festa per lo scudetto del Napoli ne è una dimostrazione tangibile.

Su una fanpage dedicata a Emma Marrone è stata pubblicato uno scatto che testimonia che Belen, Stefano e la cantante sono andati a pranzo insieme una volta terminato l’evento. Inoltre, Belen ed Emma si sono riunite anche durante l’ultima puntata de Le Iene e hanno dimostrato di non aver alcun rancore l’una verso l’altra. Insomma, i tre sono in perfetta armonia e sembrano anche volersi molto bene.

Loro dopo questa cosa sono andati a pranzo tutti insieme

Emma Marrone smentisce le voci sul presunto “gelo” con De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono riuniti alla Festa per lo scudetto del Napoli, organizzata dal ballerino. Secondo alcuni giornali di gossip, tra la ex coppia sarebbe calato un visibile gelo ma la cantante ha smentito tutto su Instagram: “Buongiorno a tutti. Ieri è stato meraviglioso, è stata un’esperienza incredibile… un’energia stupenda” ha esordito.

E ancora: “Mi dispiace solo che stamattina sto leggendo degli articoli che mi fanno sorridere. Mi dispiace perchè in realtà non c’è nessun “gelo”, anzi, Stefano è stato bravissimo; ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone straordinarie, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che avevo le cuffie e non l’ho sentito neanche parlare dietro di me, quindi vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perchè io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e della quale sono veramente orgogliosa. Quindi state sereni che è tutto a posto”. A replicare al gossip ci ha pensato anche Stefano De Martino con un commento alla storia della cantante.

