Belen Rodriguez/ Foto: dedica d’amore a Stefano De Martino e Santiago

Dopo aver fatto girare la testa ai fans pubblicando su Instagram una foto in cui mostra la propria bellezza dormendo senza veli, Belen Rodriguez torna ad essere romantica con una splendida dedica al marito Stefano De Martino e al figlio Santiago. Le vacanze della showgirl argentina sono già cominciate. Ad Ibiza dove si sta godendo il sole, il mare e la ritrovata serenità familiare, Belen si lascia andare a bellissime parole per gli uomini più importanti della sua vita. Dopo aver immortalato uno splendido momento tra padre e figlio, Belen non trattiene la propria felicità per essere circondata da tanto amore. Un amore che potrebbe diventare ancora più grande qualora i rumors sulla presunta seconda gravidanza della showgir dovrebbero rivelarsi veri.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: NOZZE AD IBIZA?

L’estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dunque, è ufficialmente circondata. Soli con il figlio Santiago, senza le rispettive famiglie che hanno accettato il ritorno di fiamma e che li stanno lasciando soli diversamente a quanto accadeva durante i primi anni della storia quando erano soliti trascorrere tutti insieme le vacanze, la showgir e il conduttore napoletano potrebbero essere impegnati con i preparativi del secondo matrimonio. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma i rumors sul rinnovo dei voti nuziali di Belen e Stefano si fanno sempre più insistenti. Per il momento, però, la coppia non commenta le voci di gossip che circolano ormai da settimane. I fans, nel frattempo, non vedono l’ora di vedere nuovamente Belen in dolce attesa.

Visualizza questo post su Instagram 𝚂𝚙𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊 𝚂𝚊𝚗𝚝𝚊 𝙶𝚎𝚛𝚝𝚛𝚞𝚍𝚒𝚜 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Giu 2019 alle ore 2:44 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA