Belen Rodriguez, gaffe grammaticale sui social/ Web: “Che disagio, non sai parlare”

Belen Rodriguez è spesso stata al centro delle polemiche; che fosse uno scatto provocante, una dichiarazione particolare o la sua vita sentimentale, le critiche non le sono mancate. Questa volta, la showgirl ha commesso una gaffe grammaticale che non è stata per nulla gradita sui social.

La conduttrice de Le Iene, ha pubblicato una serie di scatti in cui aggiunge ironicamente: “Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…” A questo punto sono cominciate diverse critiche da parte del web che l’ha ricoperta di commenti negativi: “Che disagio avere i milioni e non saper parlare“, “Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta”, “Leggi un libro”, , “Che vitaccia…”, “Belen si scrive “disagio” con una sola G”. Questi sono solo alcuni dei vari messaggi degli utenti contro la showgirl, che al momento ha evitato di replicare lasciando cadere l’ennesimo attacco social.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro del gossip, per una presunta nuova crisi di coppia. Nonostante i due abbiano prontamente smentito tutto, i fan non si sono mai del tutto convinti. L’assenza in alcuni casi di contenuti social insieme, ha fatto scattare subito i sospetti.

In realtà, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno smentito tutto pubblicando una serie di scatti in famiglia. La coppia insieme ai figli Santiago e Luna Marì, sorridenti insieme alla coppia fa comprendere come le voci siano del tutto infondate. I due sono più innamorati che mai e vivono serenamente la famiglia allargata che hanno creato, combattendo il gossip a colpi di foto su Instagram.

