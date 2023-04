Belen Rodriguez ha il Covid: tampone positivo a Le Iene/ “Si può dire vaf***culo?”

Belen Rodriguez ha il Covid: la showgirl, a sorpresa, è risultata positiva ad un tampone e sui social si è mostrata in macchina con la mascherina. La conduttrice era appena arrivata negli studi de Le Iene quando, dopo essersi preparata, ha fatto il consueto tampone, risultando positiva. A poche ore dall’inizio del programma, dunque, l’argentina ha scoperto di aver contratto il Covid e lo ha fatto sapere ai suoi follower sui social.

Nelle Instagram Stories pubblicate nelle ore precedenti alla puntata, la showgirl si era mostrata mentre si preparava per la serata: per lei prima lo shampoo e la piega, poi il trucco. Sembrava tutto pronto per l’inizio dello show, quando i follower hanno visto una storia inaspettata: Belen in macchina con la mascherina.

Belen nervosa dopo la notizia della positività al Covid

Dopo la preparazione per la puntata di questa sera de Le Iene, con trucco e parrucco appena fatti, Belen Rodriguez ha postato una stories con la mascherina e in macchina, dopo aver lasciato lo studio. Poco dopo, la sua make up artist, Cristina, ha postato una foto e scritto: “Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo”.

Sullo sfondo della storia di Cristina, la make up artist, si vede Belen irrequieta disperata. Mentre la truccatrice scherza, chiamandola “l’untrice”, la Rodriguez si prepara a lasciare lo studio per tornare a casa. Subito dopo, è arrivata anche la storia della stessa argentina, con tanto di mascherina. Nei giorni scorsi, la modella e conduttrice ha festeggiato il compleanno del figlio Santiago: probabilmente, era già positiva senza saperlo.

