Belen Rodriguez, il duro sfogo sui social dopo le paparazzate con Elio/ “Non siete me, non è affare vostro”

Belen al centro delle polemiche dopo le paparazzate con Elio

Belen Rodriguez è da diversi mesi al centro del gossip per la rottura, ormai certa, con il marito Stefano De Martino. La showgirl, che in diverse circostanze sembra aver confermato il tradimento da parte del ballerino, è stata immortalata al fianco di Elio Lorenzoni. Tra i due sembra esserci già una relazione avviata e le ultime paparazzate lo dimostrerebbero.

In molti sono stati commenti al veleno degli utenti contro la conduttrice argentina, che l’hanno additata proprio in seguito al gossip sulla presunta nuova storia d’amore. Voci di corridoio, però, hanno svelato che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino la crisi fosse iniziata già alcuni mesi fa. Alcuni parlano di strategia mediatica, altri di tradimenti; la situazione non è chiara, ciò che ormai è abbastanza palese è la loro definitiva separazione.

Belen, duro sfogo contro gli hater: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez si è lasciata andare a un duro sfogo sui social, contro tutti coloro che la stanno giudicando in queste ore. La showgirl ha condiviso un post di Paolo Borzacchiello che recita: “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta. Se fossi in te…” Non sei in me. “Io al tuo posto farei“.

“Non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta”. Non puoi. “Non sta a me dirlo”. Esatto. “So che non è affare mio ma…”. No. Con coloro che sentono l’insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flatulenze verbali, non si discute: si cambia stanza“. Il messaggio che Belen lascia trapelare da questo post è abbastanza evidente.

