Belen Rodriguez, il ‘vaffanc*lo’ social era rivolto all’ex Antonino Spinalbese?/ Lei sbotta: “La verità è…”

A chi era rivolto il post di Belen Rodriguez? “Non ce l’avevo con Antonino ma…”

Belen Rodriguez replica ai rumors su Antonino Spinalbese. Nella giornata di ieri, la showgirl argentina aveva pubblicato su Instagram una storia sibillina e in molti avevano pensato che si fosse riferita ad Antonino Spinalbese. Belen aveva pubblicato prima il passo del libro Mantieni il bacio di Massimo Recalcati in cui si parlava del rapporto tra genitori e figli: “La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo (…) Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio (…) si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”.

Subito dopo Belen aveva pubblicato un’altra storia in cui sembrava fare riferimento proprio al padre di Luna Marì: “Forse dovrei prendere ogni tanto delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto… Ma il ‘vaff****lo’ (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita”. Oggi Belen è tornata sui social per fare una precisazione. La showgirl ha infatti spiegato che nella storia Instagram pubblicata il giorno prima non aveva fatto riferimento alcuno a Spinalbese: “Per fare chiarezza. Il mio sfogo personale dell’altro ieri sera dedicato espressamente a una persona di cui non intendo rivelare l’identità, non è assolutamente riferito al padre di mia figlia”.

Belen Rodriguez è di nuovo serena con Stefano De Martino. In questi mesi, Belen ha la gestione della figlia Luna Marì e Stefano si sta comportando come se fosse il padre della bambina. Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha spiegato di voler cercare di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Per questo motivo, De Martino si sta concentrando molto sulla carriera: “Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. L’argomento è così esausto ed esaurito che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”.

Stefano De Martino ha anche raccontato un retroscena che riguarda la vita familiare. De Martino crolla subito di sera a dormire mentre Belen guarda la televisione: “Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”. Chi però a casa ha la priorità su tutto è il figlio Santiago: “Santi è quello che decide cosa vedere in casa: noi ci adeguiamo a lui”, ha detto.











