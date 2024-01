Belen Rodriguez in Argentina con Elio Lorenzoni/ La dedica Instagram: “Sei l’acqua che calma il mio essere”

Belen Rodriguez in Argentina con Elio Lorenzoni: la romantica dedica social

La fuga dal gossip e il rifugio in famiglia sono gli elementi che hanno caratterizzato queste vacanze di Belen Rodriguez. La showgirl, infatti, negli ultimi giorni è volata nella sua terra natale, l’Argentina, per festeggiare il Capodanno e i primi giorni di questo 2024. Al suo fianco ha radunato tutta la famiglia, compresi i figli Santiago e Luna Marì, avuti dalle precedenti storie d’amore rispettivamente con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Sui social, poi, non mancano le dediche d’amore a colui che le riempie il cuore di affetto ogni giorno: l’attuale fidanzato Elio Lorenzoni, con il quale sta trascorrendo questi giorni all’insegna del sole e del relax. In particolare, in una Instagram story condivisa nelle ultime ore sul suo seguitissimo profilo, la conduttrice ha pubblicato una foto che ritrae il suo compagno di schiena, con il mare dell’Argentina sullo sfondo. E, in aggiunta, una dolcissima dichiarazione in spagnolo: “Sos el agua que calma mi ser“, ovvero “Sei l’acqua che calma il mio essere“.

Belen Rodriguez, Capodanno e vacanze in famiglia

Sono giorni di gioia e relativa tranquillità per Belen Rodriguez, che nella famiglia e negli affetti più cari trova sempre un porto sicuro in cui sentirsi libera e serena. L’attuale vacanza in Argentina viene quotidianamente documentata sui social, in cui si vede la showgirl divertirsi, ballare, cantare, passeggiare sulla spiaggia e condividere istantanee di felicità con i figli. Immancabile e fondamentale la presenza di Elio Lorenzoni al suo fianco, con il quale pubblica scatti di coppia e video di grande complicità.

Una vacanza che arriva dopo giorni complicati, soprattutto sul fronte del gossip. La conduttrice, infatti, è stata al centro di un secco botta e risposta a distanza con l’ex compagno Antonino Spinalbese. Inoltre non sono mancate frecciatine social a Stefano De Martino, ancor più dopo aver vuotato il sacco, in un’intervista a Domenica In, sui presunti tradimenti di lui. In famiglia, però, la Rodriguez pensa ora a godersi soltanto la felicità del momento.

