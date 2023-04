Belen Rodriguez in crisi per l’età che avanza?/ “Ha un male oscuro, forte disagio”

Belen Rodriguez in crisi? L’indiscrezione sulla conduttrice

Secondo una ricostruzione del settimanale Diva e Donna, Belen Rodriguez starebbe attraversando un momento di crisi privata e professionale molto profonda. “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro…” svela il giornale nel numero in edicola, a indicare che la conduttrice non si sente a suo agio.

L’indiscrezione pone l’accento su un forte disagio che Belen Rodriguez starebbe provando a causa dell’età che avanza: “Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo…Sentirebbe di non essere più quella di una volta” si legge. Questo avrebbe ripercussione anche nel suo lavoro considerando che “se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”. Insomma, Diva e Donna suggerisce che il prima problema della conduttrice è la concorrenza. Anche se non è l’unico motivo della crisi che sta attraversando.

La ricostruzione di Diva e Donna fa emergere un altro problema alla base della presunta crisi professionale e personale di Belen Rodriguez. “La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti…La star in casa adesso è lui” si legge sul giornale.

Non si può negare che Stefano De Martino stia diventando uno dei conduttori di punta di Rai 2 e che sia cresciuto molto a livello professionale. Con grande sorpresa, dal palco di Amici, l’ex ballerino ha dimostrato di avere ottime doti televisive e di conduzione e questo potrebbe mettere in crisi Belen. In effetti, la conduttrice argentina ha già fatto molti ruoli in Tv e potrebbe avere meno da offrire rispetto a suo marito che ha ancora tanta strada da percorrere e tanto da dare.

