Belen Rodriguez legge un libro, ma la posa è hot/ Lenzuolo bianco e lato B…

Belen Rodriguez, dopo aver festeggiato il Natale e il Capodanno in Italia con amici e parenti, ha deciso di concedersi una vacanza per rigenerarsi dopo un anno intenso. La showgirl argentina è così partita con l’amica Patrizia Griffini per l’Uruguay. Mamma innamorata di Santiago e Luna Marì rimasti in Italia con i papà e i nonni, Belen non dimentica i suoi bambini pubblicando alcune foto sui social. La showgirl argentina, tuttavia, si sta rilassando e divertendo e, per la gioia dei fans, ha immortalato qualche momento del suo soggiorno sin Sud America pubblicando delle foto bollenti che stanno facendo impazzire il popolo dei social.

Bellissima, con un fisico statuario, in perfetta forma, Belen fa sognare tutti i suoi fan, sia uomini che donne. La bellezza della showgirl argentina ha sempre conquistato tutti e, anno dopo anno, la Rodriguez diventa sempre più bella. Con la maternità, poi, la sua bellezza è diventata ancora più evidente e le ultime foto lo dimostrano.

Le foto di Belen Rodriguez fanno impazzire il web

Sdraiata su un letto, senza niente addosso e coperta solo da un lenzuolo bianco, Belen Rodriguez fa sognare i suoi milioni di followers mostrando un libro. Nella foto in questione che potete vedere qui in basso, s’intravede la gamba perfetta e leggermente il lato B. Migliaia i like e i commenti sotto le foto della showgirl che non smette di conquistare i fan.

“Dovremmo dedicarci alla lettura tutte così”, “Wow, che caldo”, “Pazzesca”, “Sei un’opera d’arte”, “Bellissima”, “Davvero fantastica“, scrivono i fan che ringraziano Belen per il regalo. La showgirl, dunque, continua a godersi la sua vacanza.

