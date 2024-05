Belen Rodriguez: messaggio choc alla sorella Cecilia prima del matrimonio/ La reazione della sposa

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’opinione della famiglia Rodriguez

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più vicino e in famiglia fervono i preparativi per il grande giorno che, dopo anni, renderà Cecilia e Ignazio marito e moglie. Eppure il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si direbbe ostacolato per mano della famiglia della promessa sposa che frenerebbe la modella dalla tentazione di convolare a nozze con il fidanzato. Cecilia Rodriguez stessa rende noto di aver riscontrato l’avversione dei genitori Gustavo e Veronica relativamente alla notizia di progetto di vita matrimoniale con Ignazio Moser.

Ad un mese dal fatidico giorno fissato per il prossimo 30 giugno, Cecilia Rodriguez confessa di aver ricevuto una serie di consigli dai genitori e dalla sorella Belen che sembrerebbero contrari al matrimonio. Cecilia, in particolare, ha ricordato una raccomandazione ricevuta da papà Gustavo precisando, però, che “non l’ho ascoltato. Anche la mia mamma lo aveva detto”. Insomma, sembrerebbe proprio che i genitori della modella argentina abbiano consigliato a Cecilia Rodriguez di non convolare a nozze con Ignazio Moser, mettendola in guarda su ciò che l’avrebbe attesa, a cominciare dall’inizio del periodo pre-matrimonio.

Belen Rodriguez é contraria alle nozze della sorella Cecilia

«È difficile, molto difficile, ma devo dire che sono proprio difficili come persone, mi fanno mille domande. Io sinceramente non so cosa rispondere. Mi chiedono se le spese per arrivare al matrimonio sono a carico nostro. Non mi sembra una domanda molto giusta. Mi chiedono come devono venire vestiti… Infatti il mio papà mi aveva detto di non sposarmi per questo. Io non l’ho ascoltato. Anche la mia mamma lo aveva detto». Con queste parole pronunciate da Alessandro Cattelan all’interno del programma “Da vicino nessuno è normale”, Cecilia Rodriguez ha rivelato la posizione dei propri genitori in merito alla scelta di sposarsi. «Pensavo di essere amato dalla sua famiglia, e invece…», ha commentato ironicamente Ignazio Moser dopo aver scoperto il pensiero dei suoceri.

Ma non solo papà e mamma Rodriguez si direbbero contrari al grande passo sull’altare in cantiere per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dall’alto della sua esperienza fallimentare del primo matrimonio con Stefano De Martino finito di recente dopo alti e bassi e vari ricongiungimenti, anche Belen Rodriguez consiglierebbe alla sorella di evitare le nozze. «Non sposarti!», aveva detto Belen alla sorella Cecilia sempre da Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan”. Cecilia, però, convintissima della propria decisione, ha replicato così: “Ma io penso che la presuntuosa sia lei».













