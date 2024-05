Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez quando si sposano?/ Data fissa per il 30 giugno, Belen damigella d’onore

Il giorno del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più vicino. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio del campione Francesco Moser presto saranno saranno sposi. A sette anni dal primo incontro avvenuto sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, i due sono pronti a giurarsi amore eterno! La data del matrimonio è fissata per il prossimo 30 giugno ad un anno e mezzo esatto dalla proposta. Un giorno destinato a diventare uno dei più improntati nella vita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti a pronunciare le promesse di matrimonio. I preparativi sono oramai terminati ed è partito ufficialmente il countdown. Prima però è tempo di addio al nubilato così Cecilia Rodriguez è partita per la Spagna, destinazione Andalusia, con la sorella Belen, la mamma Veronica Cozzani e un gruppo di amiche.

Un viaggio nella splendida Marbella, in Andalusia, per celebrare gli ultimi giorni da celibe prima di pronunciare il lieto si all’amato fidanzato Ignazio Moser. Oltre alla data del matrimonio, previsto per il 30 giugno, la coppia ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato altri dettagli sul giorno delle nozze.

Tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, ospite di Verissimo, ha svelato alcuni dettagli sul giorno delle nozze: “ci sposeremo di domenica”. Non solo, Cecilia Rodriguez ha svelato che saranno tre giorni di festeggiamenti: il primo con le famiglie, il secondo giorno sarà quello del matrimonio e infine una grande festa con tutti gli amici”. La coppia ha poi svelato anche il numero degli invitati che saranno all’incirca 200 anche se la lista degli invitati è stata un problema. “Eravamo d’accordo quasi su tutto, abbiamo discusso solo riguardo agli invitati” – hanno detto i promessi sposi.

Cecilia Rodriguez ha anche svelato: “mia sorella Belén sarà la mia damigella d’onore. Mio fratello Jeremias uno dei testimoni”, racconta Cecilia Rodriguez.











