Belen Rodriguez nuda sotto l’asciugamano/ Le foto sexy scatenano il web: è polemica!

“Calor calor…..” scrive Belen Rodriguez incorniciando alcuni scatti postati su Instagram che, in pochi minuti, hanno scatenato il web. La showgirl e conduttrice, che poche settimane fa è diventata mamma di Luna Marì, infiamma il web con alcuni scatti molto sensuali, in cui si mostra senza veli e coperta solo da un telo bianco che lascia comunque intravedere le sue forme. Una serie di autoscatti fatti allo specchio, in cui Belen palesa ancora una volta tutta la sua sensualità, mostrando poi anche il lato B.

In pochi istanti il post pubblicato dalla Rodriguez ha ottenuto migliaia di like e di commenti. Uno tra i primi quello di mamma Veronica Cozzani che ha commentato con le emoji delle fiamme le sue foto sexy. C’è chi poi l’ha definita una ‘sexy mamma’, chi si è complimentato con la sua incredibile bellezza o perfetta forma a poche settimane dal parto. C’è però anche chi l’ha duramente criticata.

Tra i tanti complimenti, le foto sexy di Belen Rodriguez hanno raccolto anche molte critiche. Tante, infatti, le donne che hanno poco apprezzato il volersi mettere in mostra e senza veli: “Ma una donna deve per forza (s)vestirsi così per sentirsi bella, apprezzata? La sensualità e la bellezza è anche altro, si può essere ASSAI SEXY anche con il cul* coperto”, ha allora fatto notare una follower.

“lei punta tutto sul mostrarsi nuda in tutte le salse. L’abbiamo capito come sei fatta. Ora dovresti cominciare a mostrare cosa sai fare, visto che vuoi lavorare in televisione.”, ha tuonato un’altra. Parole pesanti nei confronti della Rodriguez che, tuttavia, non si lascia scalfire, essendo più che abituata a fare i conti con i commenti degli hater.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)





