Belen Rodriguez nuovo progetto dopo l’addio a Mediaset?/ “Finalmente si torna a lavoro!”

Belen Rodriguez torna a lavoro: il post misterioso

Belen Rodriguez ha passato un’estate tormentata, a causa dell’ennesima separazione da Stefano De Martino e il gossip che non le ha dato tregua. In queste ultime settimane, però, ha ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni che la sta rendendo di nuovo felice. Come ‘ciliegina sulla torta’, sembra proprio che un nuovo progetto lavorativo bolla in pentola. Di cosa si tratta?

Mara Venier approva la coppia Belen Rodriguez ed Elio: "Vola Belenita, vola…"/ Scoppia la polemica nel web

La showgirl argentina è tornata sui social con aria misteriosa: “Finalmente si torna a lavoro… siamo cariche perché è l’appuntamento più importante della mia vita“. Belen non ha ancora spiegato ai suoi follower quale sia il lavoro in questione. Dopo l’addio a Mediaset, alcune indiscrezione parlavano di un ingaggio da Sky; sarà così? Non rimane che attendere le dichiarazioni della diretta interessata.

Belen e Stefano De Martino, è davvero finita?/ "L'amore non sarebbe al capolinea": lo scoop bomba

Mara Venier appoggia la relazione tra Belen Rodriguez ed Elio: è polemica sul web

Senza dubbio la nuova liaison di Belen con l’imprenditore Elio ha destato più di una polemica. In molti si sono schierati contro la showgirl argentina, affibbiandole appellativi spiacevoli. L’ennesimo addio a Stefano De Martino ha diviso il web tra chi appoggia la nuova relazione della conduttrice, e chi proprio non riesce ad accettarlo.

In favore del nuovo amore si schiera Mara Venier con un commento a sorpresa: “Vola Belenita, vola!” ha scritto la conduttrice di Domenica In che, nel giro di pochissimo tempo, è stata bersagliata dagli internauti: “Dovrebbe volare più basso forse”, e ancora: “Vola, si vola tra le braccia di altre… facciamo altre 20 persone“. Questi sono solo alcuni dei commenti, riportati da La Nostra Tv, contro la zia Mara. In ogni caso, la nuova coppia ha avuto anche la ‘benedizione’ di Venier e il suo appoggio.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, fuga d'amore sulle Dolomiti/ Complicità ad alta quota e voli in parapendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA