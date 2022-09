Belen Rodriguez, panico in aeroporto/ Tensione con i paparazzi “Chiamo la polizia” e…

Belen Rodriguez in aeroporto, caos e tensione con i paparazzi: interviene la polizia

Il rapporto spesso altalenante tra Vip e paparazzi può generare anche situazioni di tensione. Come è capitato a Belen Rodriguez in aeroporto a Linate nella giornata di ieri: come riportato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, infatti, la showgirl argentina sarebbe stata protagonista di un’accesa lite con i fotografi, che la stavano immortalando in attesa di prendere il volo da Milano. La conduttrice di Tu sì que vales, in particolare, avrebbe iniziato ad alzare il tono di voce contro i paparazzi attirando su di sé l’attenzione dei passeggeri presenti.

Belen Rodriguez "ragazzine si sono tolte la vita per un messaggio"/ La denuncia della Showgirl

La motivazione avanzata dalla Rodriguez sarebbe stata la seguente: “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”. Parole che hanno stranito e non poco i paparazzi lì presenti, dal momento che possono svolgere il loro lavoro anche in un contesto pubblico come un aeroporto. Ed effettivamente è quello che la showgirl si è sentita dire dalla polizia a cui si è rivolta, per cercare di togliersi i fotoreporter di dosso: i poliziotti hanno infatti dato ragione a loro, che hanno così proseguito la loro attività.

Stefano De Martino/ Estate di passione con Belen Rodriguez ma a Venezia 79 lei…

Belen Rodriguez: il singolare episodio in attesa del ritorno in tv

La reazione di Belen Rodriguez ha dunque scatenato panico e tensione in aeroporto. Da un lato l’atteggiamento stizzito verso i paparazzi e, dall’altro, la rassegnazione di fronte alle parole dei poliziotti che hanno di fatto smentito le proprie convinzioni sul ruolo dei fotografi. La showgirl argentina, sempre secondo quanto riportato da The Pipol Gossip, avrebbe così ripreso il suo cammino senza replicare e con fare stizzito.

Belén non è ancora intervenuta via social su questo discusso episodio. Intanto per lei è in arrivo un’altra stagione televisiva ricca di impegni, a cominciare dal ritorno di Tu sì que vales. La nona edizione del talent show di Canale 5 prenderà il via da domani sera con la prima puntata: al suo fianco i conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, oltre alla riconfermata Giulia Stabile. Successo in carriera, ma anche in amore: il riavvicinamento a Stefano De Martino è ormai cosa nota, a fronte dell’estate di passione vissuta l’una al fianco dell’altro.

Belen Rodriguez/ A scuola con il figlio Santiago, il look fa impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA