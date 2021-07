Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Riempie tutti gli spazi vuoti che avevo”

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni, la rivelazione musicale di Amici di Maria De Filippi. La vincitrice di Amici nella scuola più ambita d’Italia non solo ha trovato il successo, ma anche l’amore visto che tra i banchi di scuola si è avvicinata sempre di più al giovanissimo cantautore di Malibù. Oggi i due sono una coppia e non si nascondono più. Il primo ad uscire allo scoperto è stato proprio Sangiovanni che ha detto: “quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú. Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per il 18enne cantautore nei confronti della 19enne ballerina di Amici. Proprio in questi giorni la coppia ha posato per la copertina di Vanity Fair come una coppia raccontandosi a cuore aperto. “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Lo immaginiamo, ma non è ancora successo…” – ha detto Giulia che ha proseguito rivelando – “un giorno mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”.

Giulia Stabile dopo Amici: l’amore con Sangiovanni

Un bacio che Giulia Stabile, la bravissima ballerina di Amici non dimentica, anche se Sangiovanni precisa “dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini” che ha perso la testa per la sua Giulia al punto da dichiarare “la guardo e penso: lei riempie tutti gli spazi vuoti che avevo”. A parte l’amore, prosegue il successo artistico per entrambi che proprio tramite i social e le interviste hanno colto l’occasione per rimarcare quanto sia importante fare delle leggi per difendere chi viene bullizzato essendo stati entrambi vittime. “Servono leggi più inclusive per chi è considerato diverso e sbagliato, quando ognuno è solo normale e speciale nella propria unicità” – ha detto Sangiovanni che ha poi aggiunto – “penso alle minoranze, alle discriminazioni razziali e all’esclusione sociale, a chi giudica ancora il mondo Lgbtq+. Alle persone con problemi mentali, ai disabili, agli altri che come noi fanno lavori non usuali. Prevederei qualche pena, una multa per chi non accetta gli altri a causa di una certa chiusura”.

