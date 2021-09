Belen Rodriguez pro eutanasia e matrimoni gay?/ Una foto nelle stories svela che…

Belen Rodriguez, sui social, pubblica foto della sua vita quotidiana, ma lancia anche messaggi sociali. La showgirl argentina, nelle scorse ore, tra le storie di Instagram, ha condiviso lo screenshot di un tweet che parla di eutanasia, matrimoni gay e aborto. La Rodriguez, in particolare, ha condiviso un tweet in cui si legge: “Sei contro l’eutanasia? Non chiederla. Sei contro l’aborto? Non abortire. Sei contro il matrimonio gay? Non sposare un gay, ma non rompere l’anima agli altri”.

Un messaggio che Belen ha deciso di condividere sul suo profilo social dove è seguita da più di 10 milioni di followers e con cui ha voluto condividere il proprio pensiero su temi sociali di cui parla attualmente l’opinione pubblica.

Belen Rodriguez, inoltre, ha regalato ai fans una nuova foto in cui ha tra le braccia la sua piccola Luna Marì. “Sulle nuvole”, scrive la showgirl argentina mentre si gode la sua bambina, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese. Innamorata della sua famiglia, la showgirl regala ai fans un momento materno ed emozionante.

“Mamma mia che belle. Che amore tra mamma e Luna”, “Nuvole piene d’amore. Siete super belle e dolcissime”, “Quanto siete belle”, sono alcuni dei commenti dei fans. Belen, dunque, tra un impegno di lavoro e l’altro, si gode ogni istante con i suoi grandi amori. Mamma innamorata di Santiago e Luna, la Rodriguez mostra il suo lato più dolce che piace sempre di più ai fans. Semplice e diretta, la showgirl argentina ha ormai iniziato un nuovo capitolo meraviglioso della sua vita.

