Belen Rodriguez pubblica una foto con la madre di Elio/ Scoppia la polemica sui social: “Indelicata…”

Belen Rodriguez e la foto con la mamma di Elio: il web è furioso

Belen Rodriguez è finita di nuovo nel mirino del web per una affermazione che ha fatto storcere il naso a molti. In una storia su Instagram, la showgirl appare abbracciata alla madre del suo compagno Elio Lorenzoni. Ma quello che non è piaciuto a molto è stato il messaggio allegato allo scatto.

“La mia suocera più bella del mondo” ha scritto la conduttrice argentina scatenando la polemica. Secondo molti questa frase sarebbe stata indelicata verso le sue ex suocere, ovvero la mamma di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese con i quali ha avuto due figli Santiago e Luna Marì. Non sembra curarsi del giudizio degli altri Belen, tanto che, secondo il settimanale Nuovo Tv, l’argentina sarebbe pronta anche ad un figlio con il suo nuovo compagno.

Belen Rodriguez si mostra felice e innamorati di Elio Lorenzoni, tanto che le indiscrezione hanno parlato dell’arrivo di un terzo figlio. “Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente” ha dichiarato la showgirl al settimanale Oggi.

A quanto pare, però, amici e persone molto vicine a lei non sono convinte di questo nuovo amore tantomeno del presunto fidanzamento: “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito. Di fatto “ha rinunciato a Tu si que vales e non ha retto alla conduzione delle Iene. Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a se stessa” svela il portale. La showgirl sta davvero cercando di far funzionare qualcosa che in realtà, non è così forte?

