Belen Rodriguez “ragazzine si sono tolte la vita per un messaggio”/ La denuncia della Showgirl

Belen Rodriguez sul peso della fama: “L’immaginario collettivo vede la donna fragile”

Belen Rodriguez, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, parla della fama e di come sia difficile, alle volte, stare costantemente sotto i riflettori. La conduttrice è stata spesso colpita da insulti e critiche da parte del web per la sua vita privata, in particolare, per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Sulla questione, la conduttrice dichiara: “Penso che piaccia vedere una donna cadere perché l’immaginario collettivo vede la donna fragile. La fama è veramente molto complicata da gestire, penso che quando le ragazze crollano è perché non sono state accompagnate nei loro percorsi, che non ci siano state persone che hanno saputo accompagnare le carriere. Io ho fatto un piccolo assaggio di quello che vuol dire la fama, la pressione, non oso immaginare cosa succede in America, dove si diventa un personaggio perseguitabile in continuazione. Dovrebbero tutti farsi un giro di giostra, nessuno può giudicare se non sta nelle scarpe di qualcuno“.

Belen Rodriguez sul tema del cyberbullismo: “L’insulto è l’inizio della mia forza, se la uso bene”

Belen Rodriguez ai microfoni del Corriere, affronta la delicata tematica del cyberbullismo molto diffuso con la diffusione dei social. Con sensibilità e tatto, la conduttrice rivela il suo pensiero sui messaggi negativi e avvilenti che spesso hanno spinto ragazzi più giovani al suicidio.

“Le critiche sui social? Se sono meschine, ti stai facendo del male a te stesso, sei chiuso in una stanza a criticare, con conseguenze terribili: ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per un messaggio. L’insulto è l’inizio della mia forza, se la uso bene“. Queste le parole della showgirl che ha vissuto sulla sua pelle quanto aspri possono essere alcuni messaggi da parte del web, di cui ora non si cura affatto accogliendo solo le critiche costruttive e sensate.

